Esparza (NA+): "El Gobierno nos ha asegurado que no habrá subida de impuestos"

Actualizada 22/10/2020 a las 10:20

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado que el Gobierno foral, en la que reunión mantenida este miércoles, “aseguró que no habrá subida de impuestos, que es lo que quería EH Bildu”.

Al respecto, en declaraciones a los periodistas antes del inicio del pleno de control al Ejecutivo, ha señalado que “es evidente que la propuesta fiscal del Gobierno va en contra de la propuesta fiscal de EH Bildu y eso es buena señal”.

Esparza ha indicado asimismo que el encuentro “fue en un buen tono que se agradece” y que su formación salió “con la convicción de que vamos por el buen camino”.

También ha apuntado que en la reunión se confirmó que “algunas infraestructuras como el Canal de Navarra o el TAV van a estar entre las prioridades del Gobierno”.

Ha recordado que la coalición condiciona la abstención en la votación de los Presupuestos para 2021 a que "no se llegue a acuerdos con EH Bildu" y ha indicado que NA+ le “repitió” al Gobierno que “tiene la abstención a las medidas fiscales y a los Presupuestos si no hay ningún pacto con EH Bildu y no incorpora sus medidas”.

A este respecto, ha añadido que “sería perjudicial para la comunidad que las políticas de EH Bildu estén incorporadas en el Presupuesto” para 2021, que ha tildado de “tremendamente relevantes, porque hay que dar respuesta a una crisis laboral, social y económica”.

