Actualizada 19/10/2020 a las 12:31

Navarra Suma ha calificado como "un fracaso" la estrategia que ha desarrollado el Gobierno foral ante el Covid-19 desde el inicio de la desescalada, mientras que EH Bildu considera que "no hay que tener reparos" en retroceder a fases anteriores para corregir la situación y el resto de grupos están a la espera de que el Ejecutivo pueda adoptar nuevas medidas restrictivas que, previsiblemente, apoyarán.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha afirmado que "los datos son muy malos" y ha añadido que "nos faltan muchos datos, nos faltan los criterios objetivos que está utilizando el Gobierno y hay cierto oscurantismo".

En su opinión, "la situación en la que nos encontramos, tan difícil, es un fracaso de la estrategia que ha venido realizando el Gobierno desde que comenzó la desescalada". "Navarra Suma ha estado proponiendo tres líneas de actuación a las que no se ha hecho mucho caso: test, rastreo y prevención. No podemos trasladar a la población la responsabilidad de la situación. Aunque todos somos corresponsables en el comportamiento individual, el que tiene que marcar directrices y ejecutar acciones en la lucha contar la pandemia es el Gobierno", ha indicado.

Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo decida confinar Pamplona, José Suárez ha afirmado que "no tenemos todos los datos que hacen falta para tomar esa decisión, lo que sí reclamamos al Gobierno es que traslade más datos y los criterios objetivos con los que se toman las decisiones".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha expresado su "preocupación" por la situación de la pandemia y ha considerado que "los datos mejoran, pero no todo lo que nos gustaría". "Ésta es una semana clave para empezar a ver cómo evolucionan los datos a raíz de las duras medidas que se han tomado por parte del Gobierno de Navarra", ha dicho.

En esa línea, ha afirmado que "si hay que tomar medidas más duras, el Gobierno ha dicho que no le temblará el pulso y este partido respaldará esas medidas, porque lo prioridad fundamental es aplanar la curva y que empecemos a tener mejores datos de contagios".

Por otro lado, ha subrayado que "no hay dato oculto y no hay dato que no se dé", destacando así "la honestidad y la transparencia que esta teniendo nuestro Gobierno", frente a otras Comunidades Autónomas.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que las medidas que se puedan adoptar deberán seguir "la directriz sanitaria" pero al mismo tiempo tendrán que ser "conciliadas" con los intereses del ámbito educativo y el económico. "Acompañaremos al Gobierno y controlaremos el acierto o menor acierto de las medidas, que compete al Gobierno tomar, pero con la directriz del aspecto sanitario conciliándolas con los otros aspectos", ha indicado.

También se ha detenido en el asunto de los datos para señalar que una actitud "rigurosa" de Navarra en la realización de PCR o en la búsqueda de focos de contagio puede estar penalizando su imagen y ha pedido al Gobierno foral que defienda ante el Ministerio de Sanidad que el volcado de datos ha de ser "uniforme".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que "la prioridad número uno es la situación sanitaria" y ha señalado que, pese a que se "han adoptado algunas medidas" en las últimas semanas, "es evidente que el virus está desbocado y estamos en situación de alerta roja".

Por ello, ha pedido conocer "qué criterios está siguiendo el Gobierno de Navarra en la toma de decisiones" y ha afirmado que "no debemos tener reparos en retroceder lo necesario para avanzar lo que sea posible en el menor plazo posible". Además, ha considerado que el número de pruebas que se está realizando es "muy escaso" y ha pedido hacer más.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que "comenzamos la semana con mejores cifras en cuanto al ratio de contagios, pero esto no es suficiente, y vamos a ver qué medidas nos puede plantear el Gobierno de Navarra, que hace un estudio diario de la evolución". En ese sentido, Buil ha considerado que "esta semana se deberían valorar algunas nuevas medidas, que no nos atrevemos a avanzar" y ha pedido que pueda haber "unanimidad" de las fuerzas políticas para su aprobación.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "en los últimos días parece que están bajando los casos pero no es suficiente y si hay que tomar otras medidas habrá que tomarlas". "Si el Gobierno sigue actuando con coherencia y valentía, que lo está haciendo, contará con nuestro apoyo", ha dicho, para hacer también un llamamiento a la "responsabilidad individual".

