Los padres y madres y los alumnos de una clase de quinto curso del Colegio Público Cardenal Ilundain, que han sido confinados por segunda vez por un positivo de coronavirus, han solicitado que en estos casos solo permanezca en confinamiento el estudiante infectado y no todo el aula, como ocurre en Educación Secundaria.



Los alumnos de esta clase, de 25 estudiantes, fueron confinados durante diez días el pasado 23 de septiembre por un caso positivo de Covid-19 y este jueves, al detectarse otro caso, han comenzado otro confinamiento. Este viernes, todos los niños del aula se harán una prueba PCR en Refena.



Estíbaliz, madre de uno de los alumnos, ha comentado que "los niños y niñas están en proceso de aceptación y expresando un poco su tristeza, su impotencia, la rabia, el no entender" esta situación. Muchos alumnos del aula están contando cómo se sienten en audios que cuelgan en el grupo de Whatsapp de la clase.



En uno de estos audios, una niña asegura que se siente "supertriste", porque, "en vez de estar en el cole haciendo actividades muy interesantes, haciendo proyectos en grupo, leyendo lecturas en clase, estar con nuestras profesoras, tengo que estar en casa encerrada enfrente del ordenador y haciendo las tareas que me manda la profesora".



"Eso yo lo considero muy malo y no estoy nada de acuerdo", destaca.

Otra de las niñas afirma que está "muy triste" porque "estamos otra vez en confinamiento, no podemos salir y hay que hacer otra vez la prueba PCR y estoy muy asustada porque no sé si me va a salir positivo o negativo", aunque otro de sus compañeros no pierde el humor y destaca que "al final nos vamos a hacer amigos de los que hacen los PCR" en Refena.



Un alumno pide en otro audio que están "hartos de quedarnos en casa otra vez confinados otros diez días". Los alumnos, agrega, "queremos estudiar, estar con nuestros amigos y familiares. Por favor, cuidémonos unos a otros, que no queremos estar más confinados ni encerrados".



En ese sentido, la madre de uno de los alumnos subraya que los niños "se están portando de manera ejemplar en todo el contexto de prevención en el cole y así nos lo cuentan los profesores, que están gratamente sorprendidos de la respuesta a todas las medidas de prevención, que están llevando a rajatabla".



Esta madre ha pedido que, "si realmente es importante que los niños que dan negativo se queden en casa los diez días que establece el protocolo, se les dé un apoyo emocional para su salud mental, que es tan importante como su salud física".



También ha solicitado ayuda de todo tipo para que los niños puedan seguir en casa con el currículo escolar y que, como ocurre en Secundaria, cuando se dé un caso positivo no se confine a todos los alumnos, sino únicamente a la persona que ha dado positivo.



Ha instado asimismo a que se analicen las vías de contagio, "si es realmente del colegio o si es en un contexto social o familiar, porque se está como 'castigando' a la educación primaria en ese sentido, cuando los niños lo están haciendo bien".

