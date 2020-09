Navarra Suma critica que la ley foral de accesibilidad "sigue sin ejecutarse tras más de dos años de aprobarse"

Actualizada 29/09/2020 a las 11:09

Navarra Suma ha criticado que, "habiendo transcurrido ya más de dos años desde su aprobación, la ley foral de accesibilidad universal sigue sin ejecutarse".

En un comunicado, la coalición de UPN, Ciudadanos y PP ha remarcado que esta ley foral "fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Navarra la pasada legislatura para sustituir a la anterior del año 2010". Y ha defendido que "su ejecución es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho de las personas con discapacidad a participar de forma plena y efectiva en la vida económica y social".

Por ello, Navarra Suma ha considerado que "su ejecución ha de ser una prioridad para las Administraciones Públicas y, de forma especial, para el Gobierno de Navarra, que debería haber presentado, ya el pasado año, un plan de actuación ante el Parlamento de Navarra en materia de accesibilidad universal, fijando las medidas, el calendario y las cuantías económicas necesarias para corregir los déficits existentes en relación con el derecho de accesibilidad universal y diseño para todas las personas".

Dicho plan, ha agregado la coalición, "no se ha presentado, no se ha realizado desarrollo reglamentario alguno y además no se han ejecutado apenas actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad de edificaciones y viviendas, transporte, sistemas de relación de la Administración con la ciudadanía, empleo, sistema educativo, sistema sanitario, actividades culturales, deportivas y de ocio y acceso a la Administración de Justicia".

Asimismo, NA+ ha criticado que la ley "no se ha dotado presupuestariamente a pesar de que este año se aprobó un Presupuesto expansivo, lo que dice mucho de la nula voluntad del Gobierno de Navarra con esta materia".

En este sentido, la coalición ha recordado que presentó 26 enmiendas a los Presupuestos Generales de Navarra para 2020 por un importe superior a los 6,5 millones de euros dirigidas a que en todos los departamentos se habilitaran partidas dirigidas a lograr la ejecución de esta ley.

Por todo esto, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, "a quien le corresponde coordinar la ejecución de la ley en el Gobierno de Navarra, para que dé explicaciones sobre su inejecución".