El 112 afrontará la segunda ola de covid en Navarra con los mismos refuerzos que contrató en marzo

Actualizada 25/09/2020 a las 12:57

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha explicado que la Sala del 112 se está preparando para la segunda ola de Covid-19 con distintas medidas como el mantenimiento del refuerzo de personal que ya se implantó en marzo, en la primera ola.



En concreto, se ha renovado la contratación de cuatro operadores y una jefa de sala. Además, la Oferta Pública de Empleo de 2020 incluye la convocatoria de 20 plazas de operadores auxiliares de coordinación.



Junto con ello, Remírez ha hecho un llamamiento a la población para que utilice con "responsabilidad" el teléfono 112. "Debemos dirigirnos al 112 solamente cuando se trata de una emergencia, de cualquier índole, pero no para realizar consultas sanitarias, ni para plantear dudas sobre protocolos o procedimientos. Para eso hay otras vías, como la guía de preguntas frecuentes, el teléfono de consejo sanitario (948290290) y el 012, que también se han reforzado por el Gobierno de Navarra", ha afirmado Remírez, quien ha destacado que el servicio ha recibido durante 2020 más de 434.000 llamadas, de las que el 14 % son "inapropiadas, solo informativas".



El consejero, que ha comparecido en el Parlamento foral a petición de EH Bildu para informar acerca de la sobrecarga de trabajo en Sos Navarra, ha explicado que en marzo se produjo un incremento del 24,4% en el número de llamadas con respecto al mismo mes del año anterior.



En los días inmediatamente anteriores y posteriores a la declaración del estado de alarma se produjeron picos de más de 3.000 llamadas, casi el doble de la actividad normal. Del total de llamadas en marzo, un 18,5% fueron informativas (es decir, no de emergencia). En los meses posteriores ese porcentaje fue descendiendo, pero en agosto ha vuelto a crecer hasta el 17 por ciento.



El consejero ha defendido que Sos Navarra "ha sabido adaptarse y responder con gran efectividad a jornadas con relevantes picos de llamadas y ha reaccionado con gran capacidad en fechas que han podido ser más complicadas, con aumentos de llamadas considerables, situaciones de estrés y presión". "Se ha afrontado con gran profesionalidad", ha señalado, destacando la labor del equipo de la sala.



Además de fortalecer la plantilla, Remírez ha destacado que se buscó proteger la salud de los trabajadores y asimismo fueron contratados tres nuevos jefes de sala para poder garantizar la atención en caso de que se produjeran contagios de Covid-19 en el propio equipo del 112.



Está previsto que el próximo lunes se celebre una reunión en la que participarán jefes de sala, operadores, bomberos, Policía Foral, policías locales y salud para analizar "los recursos necesarios y la búsqueda de la mayor eficacia" para la gestión de la segunda oleada de Covid-19.



"Estamos satisfechos con la respuesta que se ha ofrecido y, aunque hay aspectos mejorables, esperamos que este análisis sirva para afrontar con más capacidad y con todo el aprendizaje y la experiencia acumulada las nuevas situaciones que estén por venir".



Además, ha incidido en la "importancia de usar correctamente este servicio, al que debemos dirigirnos solamente cuando se trata de una urgencia". "Las llamadas que son inapropiadas suponen problemas, dificultan la gestión de la sala y pueden llegar a generar en situaciones puntuales de riesgo el colapso de las líneas", ha indicado.



En el turno de los grupos, el portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha afirmado que el Gobierno de Navarra debe garantizar al ciudadano la atención sanitaria, por un lado, y la atención de emergencias, por otro. Además, ha pedido al Ejecutivo que tenga en cuenta que "la sensatez nos dice que la pandemia va a durar todavía mucho tiempo" y le ha demandado que disponga recursos suficientes para asegurar la respuesta a las necesidades sanitarias y de emergencias de los ciudadanos. También ha solicitado al consejero que "proteja al personal de Navarra y sea exigente con otros departamentos para que lo respeten".



El parlamentario de Navarra Suma Javier García ha afirmado que "la eliminación de la Agencia Navarra de Emergencias la pasada legislatura fue un grave error en cuanto a la coordinación de los servicios de emergencias y pensábamos que, aprovechando el incremento de estructura del Gobierno esta legislatura, se iba a recuperar esa Agencia, que sí mejoraría el servicio al ciudadano". "Esperaba algo más de la intervención del consejero. Esperaba que asumiera cierta responsabilidad de falta de coordinación y un poco más de autocrítica", ha dicho.



La portavoz del PSN, Inma Jurío, ha afirmado que "no hay falta de autocrítica, se reconoce que se han cometido errores, se reconoce que tiene que haber mejoras, se está trabajando en planificar lo que puede ocurrir de aquí en adelante con la experiencia que hemos pasado, en una situación que no se esperaba y en la que ha habido que adoptar soluciones que en la mayoría de las veces han sido satisfactorias pero con errores también". "No intenten, a través de posiciones políticas, parar la necesidad de seguir adelante con planificación y previsión", ha señalado.



Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha asegurado que su grupo es "consciente de todas las dificultades de gestión que se han podido dar a causa de la pandemia de Covid-19, que nos ha puesto en una situación que nunca nos habíamos encontrado y hemos tenido que solucionar los problemas que han ido surgiendo cuando han surgido y con los medios que en cada momento se tenías". Así, ha valorado que el servicio se reforzara en marzo.



La portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha considerado que el Gobierno ha analizado "lo que se ha hecho bien y lo que ha hecho mal y se ha iniciado un camino para mejorar el servicio". Además, ha felicitado al personal del 112 "por la labor que ha hecho en un momento de tanta tensión y en el que ha querido responder tan profesionalmente como siempre lo ha hecho". También ha apelado a la ciudadanía para que haga un uso "adecuado" del servicio de Sos Navarra.