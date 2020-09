Induráin comunica que "ya hay aprovisionamiento" de test rápidos de COVID-19

Actualizada 24/09/2020 a las 12:11

La consejera de Salud, Santos Induráin, ha informado de que en Navarra "ya hay aprovisionamiento" de test rápidos para la detección de COVID-19 y que permitirá "realizarlos en un ámbito más cercano al ciudadano y en otros como el escolar".



En respuesta a una interpelación de Navarra Suma en el pleno de control al Gobierno, ha señalado que la Comisión de Salud Pública aprueba hoy la estrategia de control ante la COVID-19 que incluye esta herramienta "nueva de diagnóstico" y que "dará un salto cualitativo y una complementariedad importante" con otros tipos de test.



En relación a los test rápidos, también ha señalado que el Gobierno se encuentra trabajando en "colaboración con otras autonomías" para su puesta en marcha.



Ha reconocido que el sistema de detección "ha acumulado diferentes factores, y ha tenido algunas disfunciones en las que se han puesto ritmo y medidas para ello" al tiempo que ha señalado que "la confianza en el sistema sanitario y la capacidad de respuesta ha quedado demostrada".



También ha destacado que "la confianza en el sistema sanitario y la capacidad de respuesta que tiene ha quedado demostrada" y ha señalado el refuerzo en el equipo de rastreadores, con 84 profesionales "además de los 30 miembros de la unidad de vigilancia epidemiológica de Defensa".

Por último, ha señalado que "hay que superar la presión diaria, sujeta a oscilaciones" aunque ha reconocido que "no son datos buenos, sino preocupantes" a pesar de que el Boletín Epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III considera que Navarra "está en una situación de circulación contenida con nivel medio de intensidad" y "hay una tendencia estable, con un equilibrio que sabemos que es frágil".



Ha apuntado que el Gobierno es "conscientes del número de casos que supone y, aunque las cifras actuales no comprometen la respuesta del sistema sanitario navarro" sí ha señalado que los esfuerzos actuales se centran en "tratar de inflexionar el número de contagios para mantener y recuperar la actividad ordinaria sanitaria".



Desde Navarra Suma, Cristina Ibarrola le ha preguntado si "no ha pensado en irse y dejar paso a alguien que sepa cómo sacarnos de esta situación", al tiempo que ha lamentado que no se hayan hecho campañas dirigidas a jóvenes "no se ha hablado el lenguaje de los jóvenes" y ha señalado que "se les debería haber convencido de las medidas".



Ha criticado como "injustificable" esta situación con "un sistema sanitario como el navarro, con sus profesionales y con los recursos" y ha incidido en que "se está entre los peores resultados de Europa en esta materia" algo que considera que "no es azar, sino una cuestión de gestión en manos de una piloto inexperta que no sabe por dónde va porque no tiene rumbo".



Desde PSN, Virginia Fanlo ha indicado que el confinamiento "ha funcionado en Navarra muy bien, pero no así el desconfinamiento" y ha opinado que "se le ha perdido miedo al virus". Ha señalado que "sabíamos que esta oleada iba a llegar pero no tan pronto, y no ha dado tregua a profesionales sanitarios ni al Gobierno", aunque sí ha destacado que en Navarra "se están siguiendo las recomendaciones de la OMS a pies juntillas".



Ha criticado que desde NA+ "se quejaban antes porque no se hacían PCR y ahora es la comunidad que más hace" y ha indicado a Ibarrola que "no se va a consentir que diga que estamos hilvanando un relato".



Desde Geroa Bai, Ana Ansa ha indicado que la subida de estas semanas "es un fiel reflejo de lo ocurrido en días pasados" con las no fiestas y la vuelta a las aulas y ha indicado que la interacción social "es un elemento de contagio y que la pandemia ha empezado a coger un importante ritmo exponencial".



Ha indicado que "no existe un enfoque definitivo para el manejo de la Covid-19" y ha respondido a Ibarrola señalándole que "lo más triste es que si hubiera estado de consejera de Salud hubiera hecho prácticamente las mismas cosas que la consejera actual".



Desde EH Bildu, Txomin González ha señalado que el Gobierno "debe dar certezas y marcar criterios, algo que está fallando" y ha criticado que se estén tomando medidas "de show mediático usando al ejército para tareas de rastreo que denotan que se está fallando de forma importante en una tarea primordial".



Ha advertido de que "la inacción va a costar vidas, economía y libertades" porque, ha considerado, la forma de justificar el avance de los últimos días "son los comportamientos personales" y ha llamado a "exigir y concienciar sobre los hábitos para protegerse de la enfermedad".



Desde Podemos-Ahal Dugu, Mikel Buil ha señalado su oposición a que "la solución pase por que Navarra Suma esté en el Gobierno por ser sesgada, y que no ayuda ni colabora socialmente". Ha pedido a la consejera que cuente con las formaciones y "con toda la Cámara para reforzar lo que sea en materia de recursos económicos y humanos".



Por último, desde I-E, Marisa de Simón ha considerado que "no es suficiente el número de PCR, sino que hay que hacer otro tipo de cosas e incidir en ello, como la responsabilidad". Ha señalado que aunque no toda la sociedad se comporta por igual "hay que exigir, controlar y sancionar" y ha opinado que "lo de Peralta es indecente, y las imágenes que se han podido ver lo son también" ya que se trata de una cuestión "de responsabilidad individual"