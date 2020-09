Licitadas las obras de la N-121-A desde los túneles de Ezcaba hasta Olave

Actualizada 23/09/2020 a las 15:16

El Departamento de Cohesión Territorial, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha licitado las obras de conversión del primer tramo de la N-121-A en una vía 2+1 por un valor estimado de 10,1 millones de euros (IVA excluido). Los trabajos se realizarán en un tramo de 5 kilómetros entre la glorieta de los túneles de Ezcaba (pk 5+550) y la travesía de Olave / Olabe (pk 10+500).

El plazo de presentación de solicitudes de participación u ofertas termina el 21 de octubre. La empresa que resulte adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 10 meses para completar las obras una vez firmada el acta de replanteo.

Las obras se enmarcan en la conversión del conjunto de la N-121-A en una carretera 2+1: vías de doble sentido de circulación en una plataforma de tres carriles disponibles. El carril central se utiliza como carril de adelantamiento en una u otra dirección de manera alterna, con intervalos regulares de en torno a un kilómetro de longitud e independientes del sentido contrario de circulación en todo momento, ya que está separado de manera efectiva mediante una mediana continua no rebasable (con o sin barrera física).

Nuevo diseño desde Ezcaba a Olave / Olabe

El proyecto del tramo 1 contempla el desdoblamiento del tramo inicial entre la actual glorieta de los túneles de Ezcaba y la nueva, de 40 metros de diámetro interior, prevista entre la actual intersección con la carretera del camping de Ezcaba (NA-4210) y el Hostal Aguirre. De este modo, el tramo comenzará con una vía de dos carriles por sentido separados por una mediana continua de dos metros con barrera vertical, lo que conlleva la supresión del actual acceso (tipo glorieta partida) a Oricáin a través de la NA-2552, la anulación del tramo inicial de esta carretera y el desplazamiento y transformación en una glorieta de la intersección en T actual con la NA-4210.

Anexa al nuevo trazado se ha previsto una vía de servicio en su margen izquierda de 200 metros (entre el 6+600 y el 6+800), a la que se accederá por el antiguo trazado de la NA-4210. Dispondrá de dos sentidos de circulación y estará separada del tronco principal por una terciana de 2,5 metros de anchura, donde se dispondrá de barrera vertical de igual tipología que la mediana y barrera de metacrilato de protección acústica de 4 metros para proteger acústicamente a las viviendas colindantes. También se ha previsto la colocación de otros 100 metros de pantalla con iguales características, en la margen derecha entre los p.k.6+350 y 6+450.

La nueva glorieta (pk 6+900) tendrá cuatro conexiones: las dos de la N-121-A, la nueva conexión con la NA-4210 y la relativa al trazado modificado de la NA-2552 por el que se accederá a Oricáin desde la vertiente norte. Desde la misma y hasta la nueva glorieta del acceso sur de Sorauren, el proyecto prevé una vía 2+1, con dos carriles de circulación en dirección norte, mediana de dos metros de anchura con barrera vertical metálica y un carril sentido sur.

El tramo correspondiente a la actual variante de Sorauren mantiene su disposición actual de carriles, pero los sentidos estarán separados mediante una mediana de 1 metro con barrera metálica vertical. Se colocará además un vallado perimetral exterior en ambos márgenes para proteger la carretera del posible acceso de la fauna y redirigirlo a las estructuras sur y norte sobre el río que se consideran zonas seguras de paso habilitadas para ello. Además, en ambos lados de la carretera se incluirán dos zonas de escape en dicho vallado para aquellos animales que puedan acceder a la misma por ambos extremos.

A continuación, desde la rotonda proyectada en el acceso Norte a Sorauren (pk 9+000) hasta núcleo urbano de Olave (pk 10+200), el proyecto contempla un tramo inicial de transición de un carril por sentido de unos 300 metros con mediana señalizada con pintura. En este tramo se anexará una vía de servicio entre los p.k. 9+000 y 9+150, de un solo carril sentido sur en su margen izquierda, con el fin de facilitar el acceso a las viviendas situadas en esa zona y con una separación con la carretera de iguales características que la de Oricain.

El tramo final de 2+1 se ha proyectado con doble carril en sentido norte y un carril sentido sur con mediana de dos metros de anchura con barrera vertical metálica hasta la actual intersección con la NA-4212, Olaiz. Este cruce se modifica añadiendo un tercer carril central de espera para los giros a izquierda de salida. La parte final contempla un último tramo de transición de la vía 2+1 a la actual travesía de Olave.

Vías testadas internacionalmente

La solución vía 2+1 suprime el 100% de los adelantamientos con circulación en sentido contrario, lo que reduce significativamente el riesgo de colisión frontolateral, que es la causa más lesiva de la accidentalidad actual de la N-121-A. Además, permite disipar las colas con mayor facilidad, ya que se optimizan las zonas de adelantamiento.

Se trata de un diseño de vía muy extendido internacionalmente desde hace muchos años por su eficacia en cuanto a seguridad vial y funcionalidad. Cabe destacar que con la solución final proyectada para la nueva N-121-A, se prevé que no produzca un efecto llamada del tráfico de pesados, además de por la propia idiosincrasia de este tipo de vías, por la obligatoriedad de estos de reducir la velocidad, e incluso llegando a tener que detenerse, en los diferentes elementos de calmado de tráfico efectivos que se han diseñado.

Se pretende igualmente, que no se incremente el efecto barrera que la N-121-A supone hoy para la fauna, no solo por la tipología de barrera vertical elegida que permite el paso de todo tipo de animales, sino también la disposición de vallados cinegéticos perimetrales con zonas de escape, la limpia y desbroce de una anchura de cinco metros en cada margen, el adecuamiento de los pasos a distinto nivel, la señalización vertical, etc.