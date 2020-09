Cuatro graduados del Programa Internacional en ADE de la UPNA, al programa de becas del ICEX

Actualizada 22/09/2020 a las 18:55

Las graduadas del Programa Internacional en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Julia Huerta García, Natalia Valencia Abaigar y Maider Ullate Domínguez y el graduado en el mismo programa Iñigo Pérez Echeverría han superado con éxito las pruebas de acceso al programa de becas del organismo ministerial ICEX España Exportación e Inversiones.

Accederán, por ello, a un programa de formación que comprende un Máster en Gestión Internacional de la Empresa impartido en las oficinas del ICEX en Madrid organizado por la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo), un año de prácticas en oficinas comerciales de España en el exterior y otro, de prácticas en empresas, entidades u organismos internacionales.

ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

Las tres estudiantes son nacidas en 1998 y el estudiante, en 1997. Han estudiado, en todos los casos, parte de su grado en el extranjero. En concreto, Julia Huerta García ha cursado tercero de carrera en Windsor, Canadá (University of Windsor); el primer semestre de cuarto en Francia (ESC Pau Business School) y ha realizado prácticas curriculares en Bruselas (Delegación del Gobierno de Navarra) en su último semestre. Por su parte, Natalia Valencia Abaigar ha cursado tercero en Aarhus, Dinamarca (School of Business and Social Sciences) y el primer semestre de cuarto en Hsinchu, Taiwán (National Tsing Hua University). En último lugar, Maider Ullate Domínguez ha realizado tercero en Sidney, Australia (University of Technology Sidney) e Iñigo Pérez estudió en tercero de carrera en Lituania (Vilna), en la ISM University of Management and Economics.