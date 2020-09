La Mesa y Junta verá una propuesta de recargos en algunos impuestos

Actualizada 12/09/2020 a las 17:08

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral se reunirá el próximo lunes para tratar, entre otros asuntos, la admisión a trámite del proyecto de ley de Cuentas Generales de Navarra de 2019 y una proposición de EH Bildu para el establecimiento, con carácter transitorio, de recargos en determinados impuestos.

También se debatirá sobre varias interpelaciones de Na+ sobre la política general de financiación de nuevas infraestructuras públicas de interés, sobre el Canal de Navarra, sobre la PAC, sobre la política general de financiación de nuevas infraestructuras viarias públicas de interés y sobre medidas para promover el acceso de las mujeres a las titulaciones STEM.

Por su parte, EH Bildu ha presentado una interpelación sobre las medidas y compromisos generales del Gobierno de Navarra para garantizar la accesibilidad de la población de los Pirineos Orientales a los servicios básicos.

En el capítulo de mociones, se verán dos de Na+ que instan al Gobierno de Navarra a revisar su aportación en los convenios de colaboración con los ayuntamientos propietarios de escuelas infantiles y a exigir al Gobierno de España que le autorice a alcanzar el límite máximo de déficit que le permite la AIREF para los años 2020 y 2021.

EH Bildu ha instado al Gobierno de Navarra a elaborar y acordar con los agentes socioeconómicos un plan urgente para la implementación de medidas de flexibilidad en las empresas para la conciliación familiar e I-E, a dotar el área de salud de Tudela y comarca con una ambulancia diferenciada para los pacientes sospechosos o confirmados Covid19.

Una moción de Podemos insta al Departamento de Salud a garantizar mascarillas suficientes a las personas residentes en Navarra en situación de vulnerabilidad económica y otra del PSN, a definir una estrategia de desarrollo digital.

La Mesa y Junta también verá una solicitud de comparecencia de I-E para que la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente informe sobre la situación del Plan de restauración del proyecto Mina Muga y otra para que la consejera de Derechos Sociales informe sobre la evaluación del Plan Estratégico de Inclusión Social.

Geroa Bai ha solicitado que el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos informe sobre la modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Ripagaina, en concreto sobre el Área Residencial.

Se verán por otro lado solicitudes de sesiones de trabajo con una representación de la Dirección General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra y del equipo investigador del Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE) de la UPNA, con la sociedad Los Arcos Motor Sport, con la asociación Batalla de Noain, y con los colectivos Amona, Oneka, Pentsionistak Martxan y Sasoia.

Otros asuntos que se verán el lunes son informes de la Cámara de Comptos sobre el Ayuntamiento del Valle de Egüés y sobre los procesos de arrendamiento (2014 y 2019) del Circuito de Navarra.

Por último, se votarán dos propuestas de declaración, una por la que el Parlamento de Navarra se adhiere a la conmemoración del Día de la Dislexia y otra de I-E que rechaza la participación de la reina Letizia en el acto de apertura del Curso Escolar 2020-2021.