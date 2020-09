Actualizada 04/09/2020 a las 06:00

El comienzo de curso más singular de la historia ya ha llegado. Este viernes vuelven a las aulas más de 40.000 alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional (12-20 años) de todos los colegios e institutos navarros que imparten estos niveles. También se sumarán a ellos algunos de sus compañeros más pequeños. Unos pocos niños de Educación Infantil y Primaria (3-12 años) de algunos colegios (el público Paderborn en La Milagrosa, el concertado San Cernin en San Juan...) regresan este viernes también a clase. El resto de los escolares de estos niveles volverán al colegio el próximo lunes, 7 de septiembre. En total, son más de 100.000 los alumnos que recibirán clases presenciales en un curso marcado por la pandemia de la covid-19. Unos niños y adolescentes que abandonaron precipitadamente las aulas el pasado marzo, cuando se decretó el estado de alarma, y que concluyeron el curso por Internet. El colegio de marzo no se parecerá en nada al de ahora. Porque el curso comienza pero con las siguientes novedades.

MASCARILLA. OBLIGATORIA DESDE LOS 6 AÑOS

Todos los alumnos de Primaria, ESO, Bachillerato y FP (6-20 años) deberán llevar mascarilla obligatoriamente todo el tiempo que permanezcan en los colegios e institutos (a la entrada y salida, en clase, en el recreo, por los pasillos...) Los únicos que solo la tienen que llevar al entrar y salir, pero no dentro del aula, son los niños de Infantil (3-6 años).

EN LOS CENTROS. POCA MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS

Los escolares permanecerán en su aula de referencia el mayor tiempo posible y serán los maestros y profesores los que se desplacen de un lugar a otro. Los alumnos solo podrán ir al patio; y al gimnasio, polideportivo y aulas de desdobles, si son espacios bien ventilados. Se recomienda mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

PUERTAS ABIERTAS. PARA NO TOCAR LOS POMOS

Las puertas de entrada y salida a los centros, las de las aulas y otras estancias, como los comedores, permanecerán todo el tiempo abiertas (igual que las ventanas) para evitar que haya que tocar los pomos o manillas. Todos los centros habilitarán diferentes puertas para entrar y salir y cada sector de alumnos (de diferentes niveles) lo harán por unas u otras para evitar aglomeraciones y más contagios.

JORNADA CONTINUA. TODO EL CURSO HASTA LAS 15.00 H

Una de las primeras medidas que adelantó el consejero de Educación, Carlos Gimeno, hace dos semanas, fue que todos los colegios e institutos públicos y concertados, independientemente del horario elegido por sus comunidades educativas, tendrían este curso jornada continua a partir de octubre. En septiembre, los centros tendrán solo clases por la mañana (como suele ser habitual en septiembre y junio) y a partir de octubre, se concentrarán las sesiones horarias para no regresar por la tarde. El horario lo ajusta cada centro pero en Infantil y Primaria se extiende (más o menos) desde las 9 a las 14.30 horas; y en la ESO, Bachillerato y FP, desde las 8 a las 15 horas. En todos los niveles, habrá dos recreos (media hora de descanso en total) cuyos tiempos organizará cada centro.



EN INFANTIL. GRUPOS DE 20 NIÑOS POR AULA

En Educación Infantil (3-6 años) se reduce la ratio (número de alumnos por aula) de 25 a 20 niños. Por lo que los centros han tenido que habilitar una sección más, sacando a niños de otros grupos y creando una nueva. En Primaria, la ratio se mantiene en 25 alumnos. En ESO, continúa en 30; y en Bachillerato, en 33.

EN CLASE. SIEMPRE EL MISMO PUPITRE

Los alumnos se sentarán siempre en el mismo pupitre (a ser posible cerca de la pared) y nunca estarán frente a frente (para evitar más contagios). Cada escolar tendrá su propio material (cuadernos, bolígrafos, rotuladores...) que no se podrán compartir con otros niños. Los profesores desinfectarán el material común (ordenadores, mesas...) cada vez que se utilicen. La programación escolar este curso será más genérica y se organizará por áreas (científico matemáticas, socio-lingüística, artística...).

EN EL PATIO. PROHIBIDOS LOS BALONES

Los alumnos estarán siempre con su grupo de convivencia estable. Con él, comerán (si quedan al comedor) y jugarán también el patio. Los patios de recreo estarán segmentados y cada niño solo podrá permanecer en la parcela destinada a su grupo de convivencia. Además, se prohiben los juegos con balón y otros objetos (cuerdas, gomas, cromos, discos voladores...) y los de contacto físico y de ejercicio físico extremo. El almuerzo se comerá en el aula antes de bajar al patio.

EN EL COMEDOR. SEPARADOS POR MAMPARAS

Los comedores escolares funcionarán si hay demanda por parte de los alumnos. Los niños de Infantil comerán los primeros y el resto harán turnos. Para separar a los que no forman parte del mismo grupo de convivencia, se utilizarán mamparas protectoras. En el caso de que haya tantos alumnos que no sea posible darles de comer a todos en los turnos de comedor (la normativa obliga a que cierren a las 15.45 horas), se habilitarán otros espacios para comer. Como aulas polivalentes (psicomotricidad, bibliotecas...) o, incluso, las propias aulas. En este último caso, las mesas se desinfectarán adecuadamente después de las clases y antes de la comida. Los platos se servirán siempre calientes (en carros). Cuando algún niño esté aislado porque haya dado PCR positivo o esté confinado por haber sido contacto directo de un positivo, la familia podrá ir al colegio a recoger su comida y llevársela a casa (siempre, claro está, que se haya apuntado al comedor).

EN EL AUTOBÚS. LOS MAYORES CUIDAN A LOS PEQUEÑOS

Los alumnos mayores que utilicen el transporte escolar deberán cuidar y vigilar durante el trayecto a los más pequeños (para que no se quiten la mascarilla, que es obligatoria desde los 3 años). Los alumnos que, por la circunstancia que sea (una enfermedad física, una discapacidad intelectual...), estén exentos de llevar mascarillas se sentarán a una distancia de dos metros de los demás para evitar contagios. Todos se ubicarán siempre en el mismo asiento.

LAS SIESTAS. CON LAS SÁBANAS DE CASA

Los alumnos de 1º de Educación Infantil (3 años) que duermen siesta después del comedor lo harán en colchonetas que cubrirán con sus propias sábanas, que llevarán desde casa. Los niños se tumbarán de manera alterna (de tal modo que donde uno coloca los pies, el siguiente pone la cabeza, para evitar así el contagio boca a boca mientras duermen).

ADAPTACIÓN. SOLO CON UN ACOMPAÑANTE

Los niños de 3 años que comienzan ahora el colegio tendrán un periodo de adaptación que organizará cada centro (número de días, horarios...) Los pequeños podrán ir al colegio acompañados por un adulto (no es necesario que sea siempre el mismo). Las mujeres embarazadas y las personas con alguna enfermedad crónica (diabetes, hipertensión...) deberán valorar con su médico la conveniencia o no de participar en la adaptación.

EXTRAESCOLARES. LOS CENTROS NO ORGANIZAN

Los colegios e institutos no organizarán este curso actividades extraescolares, como las que tenían lugar al mediodía, en el caso de los centros de jornada continua. Sin embargo, en algunos casos barajan la posibilidad de ofrecer a las familias actividades complementarias después del comedor, organizadas por las asociaciones de padres y madres (apymas) o por otros colectivos ajenos al centro (escuelas de música, clubes deportivos...).

EMOCIONES. UN PLAN DE ACOGIDA

Los centros tendrán un plan de acogida, en el que primará la educación emocional. Así, dialogarán con los niños sobre sus necesidades y miedos actuales (algunos no querrán ir al colegio por miedo al contagio). Dedicarán especial atención a aquellos menores que han perdido a algún familiar durante la pandemia o que han sufrido situaciones complicadas durante el confinamiento (como violencia de cualquier tipo en los domicilios...).

REUNIONES DE PADRES. ANTES DEL 18 DE SEPTIEMBRE Y DESPUÉS, ‘ONLINE’

Si la situación epidemiológica lo permite, se mantendrán las tradicionales reuniones de padres de comienzo de curso. Educación insta a que haya una única convocatoria presencial en cada centro antes del 18 de septiembre. Todos los contactos necesarios entre las familias y los docentes a partir de esa fecha, por cualquier motivo académico, emocional o social, se harán por teléfono o vía telemática (por Internet).

PCR POSITIVO. AISLAMIENTO DURANTE DIEZ DÍAS

¿Qué pasa si un alumno da positivo en coronavirus después de hacerle la PCR? La situación variará, según el curso en el que esté. Si cursa Infantil (un ciclo en el que la mascarilla no es obligatoria en el aula), el niño será aislado durante diez días, lo mismo que sus compañeros de clase. A todos se les hará la PCR antes y después del aislamiento. Sin embargo, si se trata de un escolar de Primaria, ESO, Bachillerato o FP (niveles en los que las mascarillas son obligatorias todo el tiempo que permanecen en el centro), solo se aísla diez días al alumno contagiado pero no al resto de su clase (no se consideran contactos estrechos al llevar mascarillas).

SI SE CIERRAN LOS CENTROS. MÁS APOYO LECTIVO

En caso de cierre de centros escolares, los alumnos más vulnerables y los que tienen necesidades educativas especiales recibirán un mayor apoyo lectivo (no se específica dónde ni cómo). Además, los alumnos que reciben ayudas para el comedor podrán recoger la comida en los centros o, si no es posible, se les ingresará ese importe para seguir llevando una dieta saludable.