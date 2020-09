Actualizada 02/09/2020 a las 06:00

Salud va a incrementar las consultas presenciales en los centros de salud después de un verano en el que las citas telefónicas han sido mayoritarias. La consejera de Salud, Santos Induráin, acudió ayer al Parlamento a instancias de Bildu para explicar las medidas que se están implantando en Atención Primaria tras la primera oleada de coronavirus. Salud implantó un nuevo modelo tras los meses más duros de la pandemia que pasa por la llamada telefónica al centro para recibir atención, un triaje por parte del personal de admisión que decide el profesional más adecuado para cada demanda y el impulso de las consultas no presenciales.

Induráin recordó que la Atención Primaria ha sido el “dique de contención” en la pandemia pero destacó la necesidad de reorganizar el modelo, que ahora permite resolver consultas vía telefónica que antes requerían una visita presencial.

Sin embargo, reconoció que los cambios han afectado a la accesibilidad, sobre todo por dificultades en la comunicación telefónica, que según dijo ya están resueltas o en vías de solución, o por la incertidumbre de esperar la llamada de los profesionales una vez que se ha contactado con el centro. Con todo, insistió en que “los pacientes han sido atendidos”.

Ahora, Salud aborda ajustes para afrontar un otoño que se prevé complejo por la pandemia. De entrada, Induráin apuntó que se van a ir incrementando las consultas presenciales. “Hay que buscar un equilibrio razonable entre consultas presenciales y no presenciales”, apuntó. De hecho, el gerente de Primaria, Manuel Carpintero, añadió que habrá una serie de procesos que se citarán presencialmente desde el comienzo, sin necesidad de que el profesional llame al paciente como hasta ahora. Además, el tiempo de consulta va a cambiar de forma que en las presenciales pasa de 15 a 12 minutos por consulta y en las no presenciales (telefónicas) de 10 a 8 minutos.

En cualquier caso, la llamada telefónica seguirá siendo la forma de solicitar atención, aunque se prevé activar la cita por internet de nuevo. Induráin apuntó que el modelo mantiene el impulso del papel de la Enfermería en aspectos como prevención, gestión de demanda en procesos de menor complejidad, adherencia al tratamiento o atención al paciente crónico; así como el de los trabajadores sociales. Todo dentro de un modelo que se basa en los equipos multidisciplinares.

El modelo mantiene el papel del personal de admisión, que recibe la llamada y dirige al paciente a la agenda o consulta donde le puedan resolver su demanda. De hecho, se va a contratar a diez administrativos más para no superar la ratio de un profesional por 2.500 habitantes en ninguna zona de salud. “Su actuación implica un cribado previo para determinar si el paciente presenta un motivo de consulta que pueda ser considerado una urgencia y si no es así, si la demanda puede o no ser resuelta con cita administrativa. En caso contrario, si debe dirigirse al circuito covid o al circuito no covid”.

LOS GRUPOS PIDEN REFUERZOS DE PERSONAL Y MEDIOS EN LOS CENTROS

Muestran su preocupación por el nuevo modelo y critican que los profesionales están agotados y que no se han cubierto las bajas



Preocupación. Es la palabra que más se repitió entre los portavoces de los grupos parlamentarios tras la comparecencia de Induráin sobre Atención Primaria. La mayoría pidieron, de forma urgente, refuerzos en plantillas y medios para afrontar el otoño y hablaron de profesionales agotados ya que, en muchos casos, no se han cubierto las bajas del verano.

Desde Bildu advirtieron de que el nuevo modelo pone barreras administrativas y “restringe” el acceso de la población a los centros. “Es urgente habilitar refuerzos no tanto para que diagnostiquen sino para que la población se sienta atendida”. Y añadieron que el personal de adminisión está “quemado” y que el sistema de rastreo “no está funcionando”.

Navarra Suma puso sobre la mesa el empeoramiento de otras patologías graves y apuntó que el triaje es un modelo “impuesto” para muchos profesionales. “Ocasiona colapso y hay lista de espera hasta para recibir una llamada de teléfono”. También pidió que se dote a los centros de salud de test que aumenten su capacidad resolutiva antes de que lleve la avalancha de procesos propios del otoño y que cuiden a los profesionales.

El PSN defendió el modelo pero reconoció que se ha tenido que suspender actividad demorable. “Era imposible de atender”. Y añadió que habrá que priorizar patologías en crónicos, personas vulnerables, etc. Geroa Bai defendió un cambio de modelo y pidió refuerzos pero coincidió en la dificultad de acceso a los médicos y los retrasos para ir a especialistas. “Las quejas trasladas la sensación de cierta desatención”, apuntaron. Desde Podemos trasladaron que se ha sufrido una pérdida en el sistema en el aspecto psicosocial y mostraron dudas por que la priorización deje de lado problemas que puedan derivar en patologías importantes. I-E también pidió más recursos y mostró su preocupación por que sea un administrativo quien determine qué necesita la persona que llama.

LA ACTIVIDAD PRESENCIAL BAJA UN 55% RESPECTO AL VERANO PASADO



Entre los meses de junio y agosto la actividad presencial en los centros de salud se ha reducido un 55% respecto a los mismos meses del año pasado. En concreto, se han registrado 368.400 consultas. Por contra, la actividad no presencial crece un 255% hasta las 749.888 consultas y las visitas a domicilio han subido un 3,3% y llegan a 50.810. La consejera Induráin quiso lanzar un mensaje de confianza en la Atención Primaria y destacó la labor de sus profesionales. “Quizás no se esté viendo literalmente pero si atendiendo”, recalcó. De hecho, apuntó que la actividad en Urgencias Extrahospitalarias se ha reducido en 9.793 pacientes en junio y julio respecto a 2019 y en las urgencias hospitalarias se han registrado 15.268 atenciones menos en estos meses.

LAS CLAVES



1 Teléfono. La llamada de teléfono es la forma preferente de solicitar atención. Se quieren incorporar centralitas inteligentes en los centros.



2 Triaje. El personal de admisión determina primero si la consulta es urgente o no; si la dirige al circuito covid o no y si se resuelve de forma presencial.



3 Lista. Habrá un listado con patologías que se citarán directamente para consulta presencial. En el circuito covid el primer contacto, de forma general, será por teléfono y se valorará la solicitud de PCR.



4 Llamada. En el resto de casos el profesional llamará al paciente para valorar el tipo de consulta.



5 Internet. Salud prevé activar la cita por internet adaptada a la nueva situación.



6 Carpeta personal. Se va a impulsar la carpeta personal del paciente para un mayor uso (permite consulta de analíticas, etc.).