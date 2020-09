Chivite defiende la apuesta de Navarra por la detección que otras CCAA "no han hecho bien"

Actualizada 02/09/2020 a las 15:50

La presidenta María Chivite, ha destacado la apuesta de Navarra por la detección y el rastreo de casos de COVID-19, más allá de que haya podido suponer una "penalización a nivel reputacional", al tiempo que ha opinado que ha habido comunidades que "no han hecho bien esa detección".



De esta forma se ha pronunciado en una entrevista concedida a Efe en la que ha asegurado compartir "absolutamente" la reflexión del presidente Pedro Sánchez en el sentido de que hay comunidades autónomas que no han cumplido.



En este sentido ha aludido a las altas cifras de positivos detectadas en Navarra en algunos momentos debido a que "si tú buscas encuentras", ha asegurado. "Si haces un seguimiento con un rastreo a todos los contactos estrechos encuentras", ha remarcado la presidenta socialista, quien ha comentado que al tiempo que esto sucedía en Navarra veían que otras comunidades "no estaban teniendo esa cifras de positivos". Y eso, ha dicho, era porque "no estaban haciendo" un rastreo de las mismas características y ahora "lo que tienen son hospitalizaciones".



"Cuando no detectas la base de la pirámide, luego te lo encuentras en los ingresos hospitalarios. Si los ingresos son aproximadamente entre un 3 y 4 % de los casos positivos, por qué tienes 80 ingresos y no tienes casos positivos", se ha preguntado, para añadir que eso es porque "no se ha estado haciendo bien la detección precoz".



"Nosotros hemos tenido claro nuestra apuesta" y el "tiempo nos ha dado la razón", más allá que "nos ha penalizado a nivel reputacional", ha manifestado en alusión al hecho de que Navarra se haya situado, debido a esas cifras, entre las comunidades a las que se desaconsejaba viajar.



Preguntada sobre si el Gobierno central ha cumplido, ha manifestado que como presidenta se ha sentido "apoyada y escuchada" y ha asegurado compartir "preocupaciones y reflexiones, sobre todo con el ministro Illa. He sentido una buena coordinación", ha concluido.



Ante la próxima Conferencia de Presidentes, ha avanzado que pondrá sobre la mesa la necesidad de un acuerdo para prorrogar los ERTE a los sectores más afectados por la crisis como el turismo, el hostelero o el ocio noctuno, ya que considera que esa medida es "necesaria para el mantenimiento del empleo". En esa reunión, ha dicho, abordarán la "vuelta al cole", con el protocolo aprobado por unanimidad entre las comunidades, Educación y Sanidad, y los fondos europeos, sobre lo que "quedan cuestiones por aclarar" como, por ejemplo, cómo va a ser la presentación.



"Sabemos que los proyectos tienen que estar basados fundamentalmente en la transformación digital y el pacto verde", ha indicado Chivite, quien ha agregado que "Navarra ya ha hecho la tarea con el Plan Reactivar que tiene esos dos soportes fundamentales y la Agenda 2030 como tercer pilar".



Por ello ha opinado que la Comunidad Foral está "en una magnífica posición para acceder a esos fondos".

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar