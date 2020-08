Navarra descarta hacer PCR masivas al alumnado porque es una "foto fija" que puede variar

Actualizada 26/08/2020 a las 13:24

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha descartado hacer pruebas PCR de forma "indiscriminada" al alumnado navarro al considerar que sería una "foto fija" que podría variar en días.

"Un niño puede tener una PCR negativa pero a los tres días si un compañero suyo o este mismo niño tiene síntomas hay que volverle a hacer la PCR", ha señalado la consejera de Salud en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

Induráin ha precisado que esta posición de partida "no quita" para que en determinados casos, "por criterios de salud pública que aconsejaran realizarlo", se optara por pruebas PCR masivas.

El Gobierno de Navarra sí va a realizar test a los profesores con enfermedades crónicas o que pertenezcan a grupos vulnerables. Además, realizará durante el curso un muestreo aleatorio, aunque no ha determinado todavía con qué criterios.

Por otro lado, cuando un profesor o alumno tenga síntomas, se le realizará una PCR en las primeras 24 horas, al igual que a sus contactos estrechos. En el caso de niños de hasta 4º de Primaria, se realizará a toda la clase, dado que se considerará un grupo conviviente, y a partir de 4º de Primaria, a los contactos estrechos.

El vicepresidente primero del Ejecutivo, Javier Remírez, ha incidido en el mensaje de la consejera para señalar que la Organización Mundial de la Salud "no está diciendo que se hagan test, test y test, sino que se testee, se localice y se haga seguimiento". "No sirve absolutamente para nada hacer test de forma indiscriminada. No es riguroso, no es lógico, es lo que las autoridades sanitarias a nivel nacional e internacional nos dicen", ha dicho.

En cuanto al inicio del curso escolar y las quejas de algunos sindicatos y colectivos que consideran "insuficientes" las medidas del Gobierno de Navarra, Javier Remírez ha afirmado que "el diálogo está abierto con la comunidad educativa, lo estuvo antes de que presentáramos el protocolo de comienzo del curso y lo va a seguir estando, porque hay un foro constituido por parte del Gobierno de Navarra con la participación del los departamentos de Educación, Salud y Universidades y de los representantes de la comunidad escolar". "El diálogo es necesario más que nunca. Siempre hemos dicho que el plan de comienzo del curso es vivo, ágil, en revisión permanente en función de la situación epidemiológica", ha asegurado.

Javier Remírez ha señalado que "siempre es legítimo que se quieran más medidas por parte de algunos colectivos", pero ha señalado que el Gobierno se siente apoyado por "una parte importante de padres y madres, como la federación Herrikoa y Concapa, que no han hecho las peticiones de otros colectivos". "Más allá de eso estamos abiertos al diálogo para buscar el máximo consenso posible y la implementación de nuevas medidas", ha dicho.

Por último, en cuanto al uso de mascarillas, Santos Induráin ha precisado que será obligatoria en el transporte escolar a partir de 3 años y en el centro a partir de 5º de Primaria.

