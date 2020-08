“Las patrullas estamos muy limitadas frente a los grupos en los botellones”

Actualizada 24/08/2020 a las 06:00

Entre las más de 70 actuaciones que este fin de semana ha llevado a cabo la Policía Foral por toda la geografía navarra para hacer cumplir la normativa sanitaria, desde el cuerpo autonómico destacan las intervenciones en pueblos en “no fiestas”, en las que en muchos casos no pudieron intervenir por tratarse del ámbito privado. “Por lo que el control de esas personas es imposible al no poder entrar en domicilio particular, a pesar de las quejas vecinales”, aclaran. Además, en los casos de botellones, “las patrullas están muy limitadas al tener que enfrentarse a grupos numerosos, en algunos casos bajo la influencia del alcohol y sustancias estupefacientes. Las identificaciones resultan difíciles y si no se observa la infracción no puede formularse la denuncia”. Sin embargo, “sí que nuestra presencia tiene un efecto disuasorio, a sabiendas que en cuanto se abandona el lugar, vuelve el descontrol”, reconocen. “Pero no puede haber un policía en cada esquina, estamos intentando zonificar y cubrir con el resto de cuerpos policiales el mayor ámbito geográfico para prestar el servicio de la mejor manera posible. Hay veces que la sensación es del juego “gato-ratón”, denunciando lo que se puede pero conscientes de que no se llega a todo. Mientras la sociedad, especialmente los jóvenes, no se conciencien de lo que nos jugamos, la batalla será larga y difícil, por eso pedimos presión social para que no recaiga toda la responsabilidad en manos de la policía, que actúa paliativamente contra un problema de origen educacional”.

Te puede interesar