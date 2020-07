La covid paraliza los tratamientos para la hepatitis C en Navarra

Actualizada 28/07/2020 a las 06:00

El coronavirus ha paralizado la prescripción de tratamientos para curar el virus de la hepatitis C (VHC) en Navarra, donde entre los últimos meses de marzo y julio únicamente han sido tratados cinco pacientes.

Así lo detalló este lunes 27 de julio la Asociación de Trasplantados y Enfermos Hepáticos de Navarra (Atehna), en un comunicado conjunto con Sare (Apoyo VIH Sida) y la Comisión Ciudadana Anti Sida de Navarra, que sirvió para anunciar que, debido a las medidas de seguridad imperantes frente a la pandemia, este año no instalarán carpa informativa en Carlos III de Pamplona con motivo del Día Mundial de la Hepatitis, que se conmemora hoy.

La hepatitis C es una infección que afecta especialmente al hígado. Sólo entre el 20% y el 30% de los infectados presentan síntomas (fiebre, fatiga, molestias abdominales, falta de apetito, orinas oscuras, heces claras, dolores articulares, ictericia). Según expusieron Atehna, Sare y la Comisión Anti Sida, en Navarra quedan actualmente por tratar de hepatitis C unas 450 personas, de las que 250 están ya identificadas y las otras 200 están aún si detectar. “A partir de agosto se espera un aumento de los tratamientos, pero muy limitado, ya que sólo habrá dos consultas semanales para atender a estos pacientes, 250 aproxidamente que se encuentran a la espera de ser curados”, especificaron los colectivos de afectados. En relación a las personas coinfectadas de hepatitis C y VIH, manifestaron que en torno a 350 han sido tratadas y curadas, y quedan 12 a la espera de cura (seis de ellas nunca han recibido tratamiento). “Todas ellas están en seguimiento clínico para acceder a la medicación”.

Atehna, Sare y la Comisión Anti Sida destacaron que la mayor dificultad radica en localizar a las 200 personas de la Comunidad foral que se estima que tienen hepatitis C, pero nunca se han hecho la prueba y, por lo tanto, desconocen que padecen la enfermedad. “Para ello, el departamento de Salud ha iniciado contactos con instituciones en las que se entiende que pueden existir subgrupos de pacientes sin localizar, como salud mental, centros de acogida, etc.”, declararon. “Sin embargo, va a ser Atención Primaria la que se encargue principalmente de su búsqueda a través del cribado oportunista, entendido como tal el realizado en la misma consulta y como consecuencia de datos que el profesional descubra en su historial, como pueden ser transaminasas altas o transfusiones antiguas. Finalmente, a través un tríptico que se pondrá, cuando el coronavirus lo permita, en todos los centros e instituciones de salud, se especificará quiénes son las personas con más riesgo de padecer la enfermedad. El cribado universal queda descartado por el momento”.

Para Conchi Soto , presidenta de Atehna, “es muy importante promover el diagnóstico entre la población que no sabe que está infectada”. “Es imprescindible que aquellas personas que crean haber tenido alguna de las prácticas o vivido alguna de las situaciones de riesgo pidan a su médico de cabecera que les realice las pruebas necesarias para salir de dudas”, indicó Lucía Burgui (Comisión Anti Sida). Leticia Remón, de Sare, apuntó que el 97% de los pacientes tratados con antivirales de acción directa “se curan si apenas efectos secundarios”.

DEMANDA A SALUD

Atehna, Sare y la Comisión Anti Sida reclamaron al Servicio Navarro de Salud que 2021 sea el año en que se acabe de tratar a todas las personas diagnosticadas y que “tan sólo queden aquellos nuevos diagnósticos positivos que aparezcan, bien porque sean casos antiguos descubiertos en ese momento o bien porque lo sean nuevos que desconocían su enfermedad”. “Que la hepatitis C deje de ser un problema de salud pública para convertirse en una enfermedad residual”, concretaron

LLAMADOS A HACERSE LA PRUEVA DEL VHC QUIENES...

Han compartido jeringuillas o materiales para inhalar drogas alguna vez en su vida

Han recibido una transfusión de sangre o hemoderivados antes de 1992

Han tenido alguna operación quirúrgica antes de 1980

Han donado sangre en centros no sanitarios, a cambio de dinero

Han tenido o tienen relaciones sexuales con múltiples parejas sin utilizar medidas de protección

Han tenido parejas sexuales diagnosticadas del virus de la hepatitis C (VHC)

Cuando nacieron, su madre tenía el VHC

Están diagnosticados de hepatitis B o de infección por VIH

Se han hecho un tatuaje o piercing en un centro sin las debidas medidas de seguridad