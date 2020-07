Médicos de Urgencias denuncian que la no atención presencial hace que les lleguen pacientes más deteriorados

Actualizada 22/07/2020 a las 06:00

Menos consultas presenciales, con más tiempo por paciente, y más atención por teléfono para la resolución de problemas. Este nuevo protocolo establecido en Atención Primaria -es decir, los centros de salud-, y puesto en marcha durante la pandemia del coronavirus, está teniendo consecuencias en los servicios de Urgencias. “Hemos estado atendiendo todo tipo de patología y clínica que, sin ser urgente, necesitaba ser valorada y en muchos casos ponerles tratamiento adecuado: cólicos renales; dolores abdominales; infecciones urinarias, de muelas, de oídos; dolores articulares; traumatismos... que estaban sin ser vistos en sus centros de Salud. Ya no entramos a valorar la falta de atención, cuando no negligencia, que ha supuesto la no intervención directa de los profesionales del centro de salud tras avisar el paciente o familiar de que ‘tenía dolor en el pecho’ y que, sin ser visto, quedaba a la espera de la llamada de teléfono. En algún caso, infarto de miocardio”.

Las valoraciones las suscriben 80 trabajadores del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias, dentro de una carta que se publica este miércoles en la página 16 de este periódico. La red de Urgencias Hospitalarias de Navarra la componen los centros de Doctor San Martín y Buztintxuri (en Pamplona), y de Tafalla, Estella y Tudela.

El nuevo sistema de Atención Primaria hace que la decisión de acudir al centro de salud no sea exclusiva del paciente: son los sanitarios y los trabajadores sociales quienes determinan, con ayuda de admisión, cuándo es necesaria una atención presencial al paciente, siempre después de que éste haya llamado al centro y admisión realice un triaje inicial para derivar al paciente al profesional que considere idóneo.

Pero el sistema, a juicio de lo que denuncian desde Urgencias Extrahospitalarias, está arrojando fallos. “Son frecuentes los comentarios que oímos en nuestra labor diaria en los servicios de Urgencias de ‘no me ven en el centro y por eso tengo que venir aquí’, ‘no me dejan ni entrar en el centro de salud’, ‘no me dan cita presencial, sólo por teléfono’, ‘estoy esperando a que me llamen por teléfono y todavía ni lo han hecho’, ‘si se encuentra mal, vaya a urgencias’, y así multitud de expresiones que ponen de manifiesto la falta de voluntad de muchos centros de salud para recibir y ver a los pacientes físicamente”, aseguran en su escrito los profesionales, que califican de “deficiente” la atención a los pacientes en “muchos” centros de salud de la comarca de Pamplona al no desarrollarse manera presencial.

Pacientes crónicos

La priorización de las consultas telefónicas sobre las presenciales está provocando, por otro lado, el vaciado de pacientes en los centros de salud. “No negamos la efectividad que ha tenido el seguimiento telefónico en la mayoría de casos covid-19, pero también es necesaria la visualización de los pacientes cuando se presenta un deterioro. En este momento de la atención sanitaria es necesario valorar al paciente físicamente y no escudarse en la famosa frase de ‘no nos dejan citar a los pacientes y tenemos que llamarles por teléfono’”, afean los profesionales de Urgencias, quienes colocan un foco especial sobre casos de pacientes crónicos: “En estos días, hemos atendido úlceras de grandes dimensiones sin que les hayan realizado cura alguna desde hace meses. Extremidades prácticamente en isquemia, consecuencia de vendajes compresivos de varias semanas de evolución o pieles maceradas sin ver la luz del día por falta de seguimiento. Pacientes ‘olvidados’ a su suerte por los profesionales de cabecera”.

El Sindicato Médico de Navarra también está siendo receptor de quejas desde los servicios de Urgencias. “Como hay mayor atención telefónica desde los centros de Atención Primaria, hay muchos usuarios que consideran que necesitan una atención presencial y acuden a Urgencias porque saben que tienen las puertas abiertas y pueden disponer de ellos. Los médicos nos trasladan que tienen mayor sobrecarga que la que debería haber en esta época del año y se encuentran con patologías que de forma habitual solían ser atendidas por los médicos de Atención Primaria”.

Desde el sindicato conceden que el cambio en los protocolos de Atención Primaria responde a “cierto criterio epidemiológico para que no haya mucha gente en la sala de espera”. “Por eso se quiere ofrecer un tipo de atención en el que se alternan, por ejemplo, dos consultas telefónicas con una presencial”, afirma.

“Vuelven a Urgencias consultas banales”

El gerente del Complejo Hospitalario de Navarra, Alfredo Martínez, asumía ayer que en los últimos días “pueden estar volviendo a Urgencias hospitalarias consultas banales”, protagonizadas por personas con dolencias que durante los peores días de la pandemia “no acudían quizás por miedo a tener que estar en un hospital en esas circunstancias”, según asegura Martínez. “Son cuadros clínicos sin riesgo vital y que no precisan atención inmediata, pero que acuden a las Urgencias hospitalarias por la accesibilidad horaria y rapidez de respuesta”, apuntó.

El responsable del Complejo Hospitalario sostenía que no se están registrando más casos en Urgencias hospitalarias. Según el conteo que aportó, la media del actual julio se sitúa en 275 atenciones y 50 ingresos a través de Urgencias al día, cifras que en julio del pasado año situó en 335 y 50, respectivamente, y 161 y 49 durante el último abril, el peor tiempo con la covid.