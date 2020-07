Actualizada 23/07/2020 a las 06:00

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, reconoció ayer la existencia de “dificultades” dentro del nuevo protocolo establecido para la atención de pacientes en los centros de salud, donde a partir de la covid se ha pasado a priorizar la consulta telefónica a la presencial.

“Se ha detectado una dificultad en la accesibilidad telefónica por el tema de las líneas que funcionaban en época de más intensidad de la pandemia y que luego algunas se modificaron y hemos observado que da alguna dificultad de acceso en algunas zonas básicas, no en todas. Esperemos que esta semana quede resuelto”, manifestó ayer la titular de Salud del Ejecutivo.

Induráin habló de los problemas con las líneas telefónicas al ser preguntada ayer por la denuncia suscrita por hasta 80 profesionales de Urgencias Extrahospitalarias (publicada este último miércoles por este periódico), quienes alertaron de que la escasa atención presencial en los centros de salud, debido al nuevo procedimiento, está provocando que pacientes lleguen a Urgencias más deteriorados (con especial gravedad en el caso de crónicos) o con dolencias que realmente no son urgentes sino más propias de Atención Primaria. Los profesionales han calificado de “deficiente” la atención a los ciudadanos en “muchos” centros de salud de la comarca de Pamplona al no ser de manera presencial. “Hemos estado atendiendo todo tipo de patología y clínica que, sin ser urgente, necesitaba ser valorada y en muchos casos ponerles tratamiento adecuado: cólicos renales; dolores abdominales; infecciones urinarias, de muelas, de oídos; dolores articulares; traumatismos... que estaban sin ser vistos en sus centros de Salud. Ya no entramos a valorar la falta de atención, cuando no negligencia, que ha supuesto la no intervención directa de los profesionales del centro de salud tras avisar el paciente o familiar de que ‘tenía dolor en el pecho’ y que, sin ser visto, quedaba a la espera de la llamada de teléfono. En algún caso, infarto de miocardio”, han asegurado. “Son frecuentes los comentarios que oímos en nuestra labor diaria en los servicios de Urgencias de ‘no me ven en el centro y por eso tengo que venir aquí’, ‘no me dejan ni entrar en el centro de salud’, ‘no me dan cita presencial, sólo por teléfono’, ‘estoy esperando a que me llamen por teléfono y todavía ni lo han hecho’, ‘si se encuentra mal, vaya a urgencias’, y así multitud de expresiones que ponen de manifiesto la falta de voluntad de muchos centros de salud para recibir y ver a los pacientes físicamente”.



SALUD PREVÉ CAMBIOS

La consejera Santos Induráin señaló que están realizando una “valoración importante” en las consultas presenciales o no presenciales en Atención Primaria para “introducir algunas modificaciones”. “Pero teniendo en cuenta la situación que tenemos en esta época”, apostilló Induráin, quien extendió también el análisis que están llevan a cabo a la situación de Urgencias, tanto extrahospitalarias (centros de Doctor San Martín y Buztintxuri en Pamplona, y de Tafalla, Estella y Tudela) como hospitalarias (Complejo Hospitalario de Navarra). “No ha habido un incremento de actuaciones de casos comparativamente con el año anterior”, sostuvo.