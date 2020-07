El TSJN cierra la vía de recurso a la sentencia que anuló las 108 plazas de maestro en euskera

Actualizada 07/07/2020 a las 07:27

Su recorrido por los tribunales sigue quemando etapas cuatro años después. El TSJN acaba de cerrar la vía para recurrir la sentencia que anuló las 108 plazas de maestro en euskera de las oposiciones de 2016 al entender que no se encontraban justificadas en la plantilla orgánica del Gobierno de Navarra. El TSJN acaba de notificarlo a las partes y sólo les resta ya a los recurrentes pedir amparo al Tribunal Constitucional. Algo que no descartan hacer.



Ha sido la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra la que acaba de desestimar los incidentes de nulidad presentados por el grueso de los 108 maestros en euskera que lograron la plaza hace cuatro años. Un recurso interpuesto por el sindicato AFAPNA acabó en una sentencia del tribunal que anuló dichas plazas. Pese a que el sindicato anunció que no pediría la ejecución de la sentencia, tanto el Gobierno de Navarra como los propios afectados iniciaron entonces un camino judicial que vive sus últimas etapas.



Cuatro años de litigios



Tras su paso por el Supremo, que ha inadmitido y desestimado todos los recursos, los recurrentes plantearon que había incidentes que anulaban la causa. Entendían que no habían sido emplazados en su día ni por la Administración ni por el TSJN para defenderse del recurso interpuesto por AFAPNA y poder presentar alegaciones. La Sala no ha atendido a sus argumentos al considerar que en una OPE no se puede presumir la existencia de interesados.



La nueva actuación del tribunal vuelve a tirar por tierra los recursos interpuestos por los propios docentes y la representación legal del Gobierno de Navarra. Como se recordará, el Ejecutivo liderado por Barkos en la pasada legislatura ha intentado frenar la sentencia del TSJN de tribunal en tribunal durante cuatro años sin ningún éxito. La entonces consejera de Educación, María Solana, llegó a declarar que estaban dispuestos a recurrir al Constitucional. Esa es ahora la única vía posible para los ya funcionarios.



El nuevo Gobierno foral, sin embargo, trabaja en una solución diferente para el problema. Al tratarse ya de 108 funcionarios de carrera, integrados en el sistema educativo navarro, propone mantenerlos en sus puestos y crear otras 108 plazas de maestro en especialidades de castellano y así dar cumplimiento a la sentencia primigenia. Está por ver si el Ministerio de Educación lo autorizaría.