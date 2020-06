Javier Esparza: “No hay una razón de peso que justifique una candidatura alternativa”

Actualizada 22/06/2020 a las 06:00

Con su puesto de profesor en el Colegio Luis Amigó aparcado desde que se dedica a la política, Javier Esparza Abaurrea (Aoiz, 1970) se hizo con la presidencia de UPN en 2015, cuando relevó a Yolanda Barcina tras vencer en una asamblea a Amelia Salanueva y María Kutz. Exalcalde de Aoiz, exdirector del Servicio Navarro de Empleo y exconsejero del Gobierno, un año después, ya en un congreso, fue revalidado al frente de la formación regionalista: era el único candidato y le respaldaron 655 de los 781 afiliados que votaron. El próximo domingo volverá a tener rival.



¿Qué porcentaje de la afiliación cree que le apoya a usted y cuál respalda a Sergio Sayas?

Creo que tengo el apoyo mayoritario de los afiliados de UPN. Para preparar este congreso hemos hablado con mucha gente y a lo largo de estos últimos cuatro años me he sentido enormemente respaldado en todas las decisiones que hemos tomado. He pasado por muchas localidades y el proyecto ha generado confianza y credibilidad, y va a generar un respaldo mayoritario.

¿Por qué alguien como Sayas, que formó parte de sus listas al Parlamento en las dos últimas elecciones forales, ahora rivaliza con usted? ¿Qué ha pasado?

Es un respuesta que tendrá que responder él... En cualquier caso, en este partido cualquiera puede plantear una alternativa, pero también creo que de forma mayoritaria los afiliados entienden que éste no es el momento para ello. Es lo que me está llegando.

Que se haya presentado otra candidatura ¿no es muestra de que hay un descontento con su gestión al frente del partido? ¿Asume que ha podido hacer algo mal?

Seguramente en cuatro años de gestión no todo es perfecto, pero el balance es bueno. Cogimos el partido en un momento muy complicado en el que nos fuimos a la oposición y nos hemos rehecho y repuesto como partido. Desde el punto de vista del resultado electoral hemos recuperado las alcaldías más importantes de Navarra. En el Parlamento, en 2015 no obtuvimos una mayoría constitucionalista al sumar 24 con el PSN; y hoy los números suman 31, otra cosa es que el PSN haya seguido lo que le marcan desde Madrid y se haya echado al monte radicalizado. En cuanto a resultados, las cosas se han hecho bien. También hemos renovado equipos, con grupos municipales y el del Parlamento, y esto significa que el proyecto está vivo y traslada ilusión. Hay gente que se quiere comprometer.

Ha hablado del PSN. La vuelta de UPN al Gobierno parece seguir pasando por un acuerdo con los socialistas. ¿Qué está dispuesto a hacer para posibilitarlo?

La vuelta de UPN al Gobierno pasa por ser cada día un partido más fuerte y es la línea en la que estamos. Hoy somos mucho más fuertes de lo que éramos en 2015.

Son más fuertes porque tienen más escaños, pero no como UPN solo sino en una coalición con Ciudadanos y PP.

Tuve 92.000 votos en 2015 y 127.000 en 2019. Al mismo Javier Esparza, presidente de UPN, le dieron 127.000 navarros su confianza para que presidiera Navarra. ¿El PSN? Estamos llegando a acuerdos con ellos. De seis decretos relacionados con la pandemia, hemos votado cinco a favor y con uno nos hemos abstenido. Recientemente hemos defendido con ellos mantener el Consejo de Diálogo Social. Con el PSN hemos acordado una nueva Ley de Símbolos. Coincidimos en muchas cosas esenciales para esta tierra.

Volviendo al Congreso de UPN. ¿Se siente traicionado por Sayas o personas de su candidatura?

(Silencio) Bueno... No voy a entrar en este tipo de valoraciones. Me las quedo para mí. En este partido nos conocemos todos. La gente tiene muy claros los porqués y creo que comparte, como he dicho antes, que no era el momento de presentar esta alternativa. No lo es porque no hay una razón de peso que la justifique. Hemos mejorado el resultado electoral. Otra razón podría ser que yo llevase 14 años presidiendo UPN y quizás hubiera que cambiar, pero llevo cuatro años y tampoco es un argumento válido. Y, desde el punto de vista ideológico tampoco hay diferencias porque hemos aprobado la ponencia política del partido por unanimidad. Así que esto se acaba convirtiendo en un quítate tú para ponerme yo.

Entonces, ¿el congreso se resume en una lucha de poder?

Responde a las motivaciones de un grupo que plantea una alternativa y un presidente que plantea un equipo para continuar trabajando como en estos cuatro años y hacer cosas nuevas dentro del partido. Presento los hechos, lo que hemos trabajado, y ellos plantearán otras cuestiones pero en el fondo creo que sin un argumento sólido. Y se va a ver en el resultado el día 28.

¿Para usted quién es el portavoz de UPN en el Congreso de los Diputados: Sergio Sayas o Carlos García Adanero?

Han tenido actuaciones importantes los dos y se van turnando. Por ahora UPN no ha definido quién tiene que ser el portavoz.

¿Pero con cuál de los dos se siente más representado?

García Adanero viene conmigo en la lista a la Ejecutiva. Por lo tanto, la respuesta es evidente.

¿Se juega usted más que su rival? Si es derrotado, tendrá que dar la cara en el día a día de la política navarra...

Siento que me examino. Pongo en manos de los afiliados el trabajo de estos cuatro años, la dedicación, el esfuerzo, los resultados, las decisiones... Los afiliados decidirán si lo valoran positivamente, y creo que nos darán su confianza, o no. Si alguien ha trabajado, se juega más.

En el caso de perder el congreso, ¿seguirá como portavoz del grupo parlamentario?

Voy a ganar el Congreso.

¿Y si no?

Vamos a ganar. No tengo dudas.

Para presidir UPN ¿conviene más hacer política en Navarra que en Madrid?

La oposición se tiene que hacer en Navarra, en el Parlamento. Somos un partido de Navarra. En el Congreso también tenemos tarea, pero la oposición y el liderazgo tienen que estar en el Parlamento foral.

¿Qué cambios planea para UPN?

Hay que consolidar el camino en el que estamos. Hay cosas a mejorar pero, en definitiva, seguir en la línea de tener un partido abierto para que se incorpore gente. Es fundamental captar personas valiosas porque nos ayuda a tener grandes equipos, y lo hemos hecho en el ámbito municipal y la lista al Parlamento. Por otro lado, el afiliado tiene que tener más peso cada día en la toma de decisiones. Que los acuerdos preelectorales o de Gobierno los tengan que votar los afiliados lo propuse yo. La formación de Navarra Suma la apoyó el 94% del Consejo Político. Si dentro de dos o tres años hay una propuesta sobre la coalición, la tendrán que votar todos los afiliados. Y, por otra parte, UPN siempre ha sido un partido moderado, mantenemos intactos nuestros principios y debemos tener capacidad de adaptación al contexto político que nos toca vivir. Hay que tomar decisiones.

¿Es partidario de renovar Navarra Suma o la considera agotada?

Haremos un análisis en su momento. Para plantear NA+ teníamos datos objetivos, sabíamos qué ocurría si íbamos solos y qué si íbamos juntos, y pensamos en lo mejor para Navarra. En el futuro, lo mismo: tendremos datos, veremos qué es lo mejor para Navarra y plantearemos una propuesta a todos los afiliados. Personalmente, tomaré la decisión que más nos interese para llegar al Gobierno, tener las alcaldías y defender desde las instituciones nuestro modelo de sociedad.

Si pierde, ¿apoyará al nuevo presidente de UPN?

Si pierdo, seguiré siendo de UPN. Pero insisto, vamos a ganar.