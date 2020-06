UAGN rectifica las "formas" tras sus palabras sobre inspecciones agrícolas

Actualizada 08/06/2020 a las 17:43

El presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Bariáin, ha rectificado "las formas" que utilizó recientemente en unas declaraciones para referirse a las inspecciones de trabajo en el campo, declaraciones en las que señalaba que "no vamos a ser pacíficos" ante estas inspecciones.

En un vídeo colgado en redes sociales, Félix Barián ha afirmado que "tal vez en las formas hayamos fallado y pido disculpas si alguien se ha sentido dolido o herido, pero no en el fondo, creemos que una ministra que no defiende al sector, que lanza sospechas sobre un sector fundamental, con un PIB similar al turismo, no puede estar al frente de ese Ministerio, le duela a quien le duela".

No estamos en contra de las inspecciones. Nos gustaría rectificar las afirmaciones emitidas. Consideramos que el cuestionario que se entrega en las inspecciones no es el adecuado y la sospecha de la Ministra hacia el sector es impropia.https://t.co/5oM5L7CmhR — UAGN (@UAGNavarra) June 4, 2020

Félix Bariáin ha subrayado que "UAGN no está en contra de las inspecciones, para nosotros es favorable que toda la economía sumergida salga a la luz, porque eso significará que podemos competir de tú a tú con todas las explotaciones del resto del Estado y del resto de Europa".

Antes de conocer esta rectificación, la mayoría de partidos navarros habían expresado su rechazo a las palabras del presidente de UAGN.

Félix Barián ha reconocido que ofreció una "deficiente explicación sobre un problema que tiene el sector, las inspecciones de trabajo", pero ha subrayado que "todo tipo de explotación laboral va en contra de nuestro fundamento".

El presidente de UAGN ha señalado que el origen de la polémica está en un informe de un relator de la ONU, que sostuvo ue había explotación en el campo, algo que, en términos generales, rechaza la organización navarra. "En este contexto llegan las inspecciones y se pretendía preguntar a los trabajadores de nuestras explotaciones si tienen marcas en las manos o si están cerrados en las fincas para que no puedan salir", ha dicho.

Además, ha apuntado que "se nos empiezan a pedir una serie de cuestiones, como dónde están los equipos de protección individual, cuando nosotros los donamos a Administración, y no es tolerable que ahora nos exijan esos EPI cuando ni siquiera la sanidad los tenía". "Que nos vengan a nosotros a pillarnos es afán recaudatorio", ha dicho.

Félix Bariáin ha aprovechado para ensalzar la labor del sector primaria, para destacar que durante la crisis del coronavirus "volvimos a llenar los lineales y las neveras, desinfectamos nuestros pueblos, y donamos nuestros equipos de protección individual cuando vimos a la sanidad forrada en bolsas de basura".

Las primeras palabras de Bariáin han ocasionado el rechazo expreso de los partidos navarros, salvo de Navarra Suma, cuyo portavoz, Javier Esparza, ha explicado que no conocía las declaraciones y que "lo que hace falta en estos momentos es no tensionar la sociedad porque bastantes problemas tenemos".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que las palabras de Félix Bariáin "han sido a todas luces desafortunadas". "Cada uno tiene que defender su sector, pero no todo vale para defender el sector. Creo que tiene que hacer una reflexión y a partir de ahí creo que defenderá el sector sin utilizar determinadas palabras", ha dicho.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que esta crisis "asoma y muestra lo mejor de una sociedad y lo peor de nosotros mismos, y las declaraciones de Félix Barián personalmente me sorprenden". "Muestran la peor cara de una crisis. Es inadmisible que nadie se queje de los necesarios controles. Si alguien quisiera denunciar un exceso en esos controles, hágase con pruebas, hágase en el terreno de la política constructiva, pero tomar como modo de protesta el peor de los discursos, el discurso rompedor de un orden de convivencia, me parece lamentable y la peor manera de representar los intereses de los agricultores y ganadores", ha asegurado.

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha afirmado que las palabras de Félix Bariáin "no nos han sorprendido del todo, ya que anteriormente ya había hecho declaraciones bastante xenófobas o racistas, pero es verdad que lo que muestran esas declaraciones es muy preocupante". Según la parlamentaria foral, "la extrema derecha en Navarra se está mostrando tal y como es y las declaraciones amenazadoras que ha realizado nos dejan en evidencia que este espacio político está incrustado en diferentes capas sociales y es algo que nos debe preocupar".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que "las inspecciones de trabajo no se realizan solo a los empresarios del campo, se realizan también a bares, a comercios, y aunque en este ámbito no tengan experiencia, tendrán que acostumbrarse a tener inspecciones".

Por último, la parlamentaria de Izquiera-Ezkerra, Marisa de Simón, ha sido crítica con el presidente de UAGN, y ha dicho que "la misma persona que pedía que se pudiera contratar en precario a los trabajadores del campo, ahora nos amenaza y dice que lo de la inspección les viene mal". De Simón ha dado su apoyo a la ministra de Trabajo y a "cualquier proceso de inspección contra el fraude laboral".

