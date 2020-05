Más de 260 mayores que vivían en residencias han fallecido por covid-19

30/05/2020

Un total de 266 personas mayores que vivían en residencias navarras han fallecido por covid-19 durante la pandemia. Según los últimos datos proporcionados por el departamento de Derechos Sociales, esta cifra corresponde a los mayores que han muerto tras confirmación diagnóstica de la infección, es decir después de realizarles las pruebas que detectan la infección.



No obstante, el número de mayores fallecidos por coronavirus puede ser bastante superior ya que el propio departamento destaca la muerte de otros 164 mayores con síntomas compatibles con la enfermedad pero a los que no se les llegó a confirmar la infección mediante una prueba. Hasta el momento, no se conoce cuántas personas de este grupo fallecieron finalmente por covid-19.



Y es que conocer la cifra exacta de fallecimientos por coronavirus entre los residentes podría ser bastante complejo, no solo por este último motivo sino porque tampoco existe una coincidencia de datos entre los que facilita Derechos Sociales y el Instituto de Salud Pública en su informe semanal. Así, este viernes Derechos Sociales cifraba en 266 los fallecidos con prueba confirmada mientras que Salud Pública indicaba 313 fallecidos en residencias sociosanitarias hasta el 24 de mayo. Teniendo en cuenta los 9 decesos registrados en centros de discapacidad por esta causa, las defunciones entre mayores residentes superarían las 300.



Con todo, según Derechos Sociales, los fallecimientos por covid-19 en las residencias navarra han disminuido en las últimas semanas. Así, a lo largo del mes de mayo han sido 35 los mayores que han muerto con confirmación diagnóstica de coronavirus. Sin embargo, la mayor parte de los decesos se registraron durante el mes de abril. En concreto, desde el día 10 hasta el 30 fueron 151 las personas mayores que perdieron la vida (siempre casos con confirmación diagnóstica) por coronavirus.



515 FALLECIDOS



Este viernes, el departamento de Salud informó de otro fallecimiento por covid-19. Con este nuevo caso, Navarra registra ya 515 decesos durante la pandemia. De ellos, 349 personas han fallecido en hospitales y 166 fuera de este ámbito, mayoritariamente en las residencias aunque también hay mayores que vivían en residencias que murieron en hospitales.



Además, hubo 14 nuevos casos detectados por PCR, que alcanzan ya 5.278, a los que se suman otros 3.956 por test rápidos (61 durante la última jornada). En total, Navarra registra 9.234 casos confirmados de coronavirus aunque 5.622 han sido dados de alta. En este momento, hay 69 hospitalizados (56 en planta, 10 en la UCI y 3 en Hospitalización a domicilio) y 3.028 personas están en seguimiento domiciliario.

