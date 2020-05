Prohibido por razones sanitarias un acto de apoyo al preso de ETA Patxi Ruiz

Actualizada 17/05/2020 a las 14:11

La delegación del Gobierno en Navarra ha prohibido por razones de salud pública un acto de apoyo al preso de ETA Patxi Ruiz previsto para este domingo



Los carteles convocan a una manifestación a las 20.15 horas en la plaza de Sabicas, en el barrio pamplonés de la Txantrea, y según han comunicado los organizadores a la delegación está prevista la asistencia de unas 2.500 personas.



Este dato unido al espacio elegido, ha dicho la delegación del Gobierno, ha hecho que la Policía Nacional haya emitido un informe contrario al permiso al entender que no será posible respetar las condiciones de seguridad establecidas por el estado de alarma.



El pasado jueves sí contó con autorización otro acto de apoyo a Ruiz, autor del asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero y ahora en huelga de hambre y sed en la prisión de Murcia para denunciar el trato de la dirección de la cárcel tras protestar por la situación generada por la COVID-19 en los centros penitenciarios.



La razón, han indicado las mismas fuentes, es que en ese momento, por la asistencia anunciada, no se vieron problemas sanitarios y para denegar de forma previa un permiso por razón del contenido hubiera sido preciso armar una argumentación que no se desprendía de la información disponible, por lo que prevalecieron los derechos constitucionales.