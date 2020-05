Polémica por las quedadas de jóvenes en Navarra: ¿fase 1 o desfase?

15/05/2020 a las 06:00

La lupa social ha ido variando en estos dos meses de estado de alarma. Primero se posó sobre las personas con perro, después sobre los padres y madres con niños y a continuación en deportistas y paseantes, para situarse ahora sobre las quedadas de la juventud y las terrazas. Las policías reconocen que los grupos de jóvenes en la vía pública constituyen uno de los mayores motivos de llamadas de ciudadanos y alertas en redes sociales, pero tienen distintos pareceres sobre la realidad de estos supuestos incumplimientos: unos cuerpos lo destacan y otros no aprecian incidencias.

Policía Foral sostiene que las reuniones de jóvenes, junto con los desplazamientos a otras comunidades, es donde más problemas están encontrando en esta fase. “Pero es difícil que cuando lleguemos se mantenga el incumplimiento, porque se corrige muy rápido. Es muy difícil confirmar lo que nos alertan”, explican para resaltar que las intervenciones y las sanciones se están dando en los casos más evidentes y flagrantes. Por zonas, a la Policía Foral le toca actuar dar apoyo a las policías locales en lugares como Mendillorri, Sarriguren, Erripagaña y Ansoáin, donde están recibiendo muchos avisos. Y cuando intervienen con algún grupo, además del incumplimiento del estado de alarma se han encontrado casos de consumo de estupefacientes o alcohol a menores. “Algunos creen que esto no va con ellos”, apuntan.

Guardia Civil también está muy pendiente de vigilar este tema y han detectado “un incremento muy importante” de estas quedadas en la cuenca de Pamplona. Pero al contrario que Policía Foral, resaltan que “en general se cumplen las limitaciones” de no superar las diez personas, guardar la distancia y adoptar las medidas de prevención. Es más, añaden que en poblaciones pequeñas el incremento de reuniones que están viendo no se da tanto en los jóvenes sino en personas mayores.

En Policía Nacional no advierten “nada alarmante” en quedadas de jóvenes. Desde que empezó el mes contabilizan ocho intervenciones con jóvenes que estaban bebiendo en la calle en grupo, pero ninguna de ellas se superaban las diez personas, de ahí que pueda tratarse de intervenciones previas a la fase 1, cuando solo se permitían paseos y deportes, no reuniones.

Un tema social y familiar

Policía Municipal de Pamplona no ha detectado en los jóvenes un mayor incumplimiento de las normas que el que se puede dar en otros grupos de la población. “Ha habido algunos incumplimientos, pero de ahí a satanizar a los jóvenes...”, valoran. Ayer por la mañana, de 26 intervenciones, solo dos habían sido por grupos de jóvenes. En esta primera semana en la que las relaciones sociales al aire libre están permitidas, el tiempo revuelto ha ayudado a que no haya habido “un boom” de gente en la calle, pero precisamente los que más han salido han sido los jóvenes, de ahí que quizá sus incumplimientos puntuales han podido ser “más visibles o llamar más la atención” . “De todos modos, la solución no es policial, no podemos poner 7.000 policías, uno detrás de cada joven. La solución es social y familiar”, destacan.

Desde Barañáin, la Policía Municipal ofrece otro panorama. “Sí que existe el problema, pero es muy difícil de controlar”. Todos los días, sobre todo a partir de las ocho de la tarde, reciben “numerosas” llamadas de ciudadanos que alertan de incumplimientos en grupos de jóvenes, que se concentran sobre todo en la zona del Lago. “También es verdad que igual si se ve una imagen en conjunto puede parecer que hay mucho incumplimiento, pero luego esos grupos pueden estar guardando las distancias. De todos modos, mientras actúas con el primer grupo se produce un efecto disuasorio y el resto se corrige”, explican. Sobre todo, intervienen por no cumplir las distancias más que por superar en número. En Burlada, al contrario, la policía local no ha detectado” excesivos problemas”.

La Policía Municipal de Tafalla no ha recibido ninguna llamada ni ha detectado incumplimientos en jóvenes. ”Tuvimos un pequeño conato porque querían entrar a las bajeras, pero les explicamos que no se podía y lo han respetado. En Tafalla el coronavirus ha pegado fuerte y eso ha hecho que la ciudadanía se lo tome muy en serio. Los jóvenes están cumpliendo las normas con mucha responsabilidad”.

En Tudela, las imágenes del fin de semana de un grupo de jóvenes abrazándose y besándose se hicieron virales. Pero entonces no estaban permitidas esas reuniones. Y ahora sí. “Igual recibimos llamadas que alertan de un grupo numeroso que lleva mucho rato en un sitio sin mascarilla. Pero es que eso está permitido. Con los jóvenes, parece que hacen más que lo que hacen porque lo hacen en grupo. Pero no hay incumplimientos que destacar. Todos deberíamos recordar qué hacíamos cuando éramos adolescentes...”.

Controles para el fin de semana

La Policía foral controlará “de manera exhaustiva” este fin de semana las reuniones sociales, tras detectar incumplimientos en comportamientos grupales, “mayoritariamente de jóvenes”, lo que constituye “un riesgo inasumible”. Desde que Navarra entró en la Fase 1, las propuestas de sanción se han reducido hasta un tercio de lo habitual. Entre lunes y miércoles, entre todas las policías propusieron 233 sanciones, según Delegación del Gobierno, cuando la media diaria ha sido de unas 200 desde marzo. En dos meses el balance es de 11.821 sanciones y 77 detenidos.