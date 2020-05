Los alumnos de 2º de Bachillerato en Navarra podrán volver a las aulas el 1 de junio

Actualizada 15/05/2020 a las 14:38

El consejero de Educación ha propuesto este viernes en el Parlamento de Navarra que el alumnado de segundo de Bachillerato pueda regresas voluntariamente a las aulas el próximo 1 de junio para preparar las pruebas de Evau y la convocatoria extraordinaria si la Comunidad Foral pasa a la fase 2 de la desescalada.



Carlos Gimeno, que ha comparecido mientras los sindicatos se concentraban para rechazar el regreso a las aulas, ha defendido también la apertura de las escuelas oficiales de idiomas para la realización voluntaria de exámenes presenciales de certificación oficial entre el 8 y el 23 de junio, tanto para el alumnado oficial como libre y con la posibilidad de exámenes orales telemáticos.



Además ha apoyado la apertura de centros de personas adultas y Zubiarte Euskaltegi (Huarte) para la realización voluntaria de pruebas presenciales de carácter certificativo, y de los centros educativos que se requieran para la organización y celebración, con carácter voluntario, de diversas pruebas en FP, Artes Plásticas y Diseño, y Enseñanzas Deportivas y de Música.



Gimeno ha subrayado que la asistencia al centro será voluntaria para los estudiantes de 2º de Bachillerato, la presencia del alumnado en él se reducirá al tiempo indispensable, garantizando una ratio máxima de 15 por aula, y se respetarán las medidas de seguridad, algo que no ha considerado posible entre el alumnado de cursos inferiores y que ha descartado en FP dado la situación de las empresas.



El consejero ha dado a conocer además una encuesta sobre este regreso a las aulas que recibió 47.805 respuestas de 77.539 personas matriculadas en el conjunto de ciclos formativos en la red pública, y el 26% de estas dice que acudiría, un 37,2% que no y un 38,1% no responde.

Si se utiliza el porcentaje sobre las respuestas recibidas un 39,8 % dice que acudirá al aula y un 60,2% dice que no lo haría.



Tras subrayar que se vive una situación "inédita" que ha exigido "un esfuerzo enorme y continuado de toda la comunidad educativa", a la que ha felicitado igual que los portavoces de los grupos parlamentarios, ha aseverado que la crisis ha hecho necesario "reinventar" el sistema para garantizar el derecho a la educación, incluida una digitalización ya irreversible aunque "nada puede sustituir a la educación presencial".



El reto ha sido que "no haya consecuencias negativas para nadie", "ni nadie se quede atrás", ha subrayado, y añadido que el objetivo se mantiene para garantizar el acceso de todos a la universidad, con exámenes ordinarios del 23 al 26 de junio, y la atención adecuada el próximo curso, cuando habrá "un mapa de educación inclusivo".



También habrá planes de recuperación y adaptación de currículo para que "pueda avanzar todo el alumnado", para junio estarán las plantillas de los centros y se aplaza hasta 2021 la fase de oposición de las convocatorias previstas para el mes que viene.



Gimeno ha añadido que se han dado también "instrucciones" a los centros para despejar las dudas sobre evaluación, promoción y titulación, entre otros aspectos; está previsto invertir para el próximo curso 2 millones de euros para apoyo y refuerzo; y habrá "una hoja de ruta para la nueva normalidad.



En cuanto a las prematricualciones, que podrá ser presencial, con cita previa, o telemática, ha precisado que para el ciclo 0-3 será del 25 de mayo al 5 junio, en infantil del 8 al 12 de junio, en FP del 25 de mayo al 5 junio y en ESO y Bachillerato del 1 al 5 de junio.



En el turno de los grupos, Pedro González, de Navarra Suma, ha considerado que "lo primero y principal son las personas, la salud", valorado el "sentido común" del departamento de Educación y criticado la "nefasta" actuación del Ministerio.



EH Bildu ha recordado que todos los sindicatos de educación han rechazado la vuelta a las aulas, criticado la propuesta del Ministerio de "convertir el ciclo 0-6 en una guardería y pedido que se centren los esfuerzos en preparar el próximo curso, para el que ha pedido recursos.



Jorge Aguirre, del PSN, ha valorado "el esfuerzo y compromiso" para mitigar la brecha digital, la coordinación entre administraciones "que nada tiene que ver con eliminar competencias" y un trabajo "participativo poniendo "en el centro al alumnado" para "no dejar a nadie atrás", mientras otros han querido "meter ruido" y "sacar provecho" de la crisis.



Educación "está haciendo exactamente lo que dice el Ministerio", ha subrayado María Solana, de Geroa Bai, quien ha mostrado la oposición de su grupos a la vuelta a las aulas este curso porque no es "ni necesario ni oportuno" y ha abogado por "una gestión más eficaz, más ágil y más compartida", con la que "se decida en Navarra".



Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha destacado "la incertidumbre" y "el miedo" que hay, se ha preguntado si Navarra está preparada para un rebrote, advertido que la digiltalización aun está "lejos" de requerimientos como los del desarrollo sostenible y reivindicado Skolae también en esta crisis, cuando "se está colando en nuestros dispositivos pornografía y pedofilia".



Por I-E, Marisa de Simón ha lamentado que no todos los alumnos hayan tenido las misma oportunidades y de ahí la importancia de saber cómo se va a abordar el curso que viene, apostado porque el alumnado no vuelva a las aulas para velar por la salud y criticado que se mantenga la EBAU.