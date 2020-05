Mascarillas para Camerún

Actualizada 14/05/2020 a las 10:45

El sacerdote camerunés Lucas Ounambele, conocido como padre Lucas, tiene previsto volver a finales de mayo a Obala, región de su país donde vive habitualmente. “Cuando finalmente abran la frontera”, dice confiado desde Pamplona. Regresará con el segundo doctorado bajo el brazo, por la tesis defendida recientemente “Tendencias internacionales de la mortalidad maternal e infantil en África 1990-2016”, con la que ha obtenido sobresaliente cum laude en la Universidad Pública de Navarra. Pero quiere llevarse algo más: mascarillas y geles hidroalcohólicos para prevenir la propagación del coronavirus en Camerún. De la diócesis de Obala, donde trabaja, dependen 17 centros de salud y el primer caso de coronavirus apareció el 6 de marzo.



Este es uno de los objetivos por el que se ha constituido recientemente la asociación sin ánimo de lucro Abui Ngañ Navarra, con un enlace (www.gofundme.com) para recaudar dinero y comprar el material para que se lo lleve el sacerdote en su viaje de vuelta. La asociación ya ha recaudado 1.000 euros de los 4.000 euros que se ha marcado como objetivo.



Abui Ngan Navarra significa en el dialecto etón, uno de los que se habla en Camerún, ‘muchas gracias, Navarra’. “Porque estoy muy agradecido a todo lo que me ha dado Navarra”, explica Lucas Ounambele.



Pamplona es la única ciudad en la que ha vivido de España, su segundo país, dice. Llegó en 2011 para estudiar Teología en la Universidad de Navarra con una beca. Además de licenciarse, se sacó el primer doctorado, un máster en Salud Pública por la UPNA, aprendió español, mientras compaginaba su trabajo de pastoral en diferentes parroquias, como la de San Miguel. Cuando estaba en Pamplona organizó el envío de contenedores a Obala, donde presta atención sanitaria y educativa. Allí llegaron, entre sus envíos, las butacas del cine Mikael cuando fue desmantelado.



Navarra le ha dado más. Los voluntarios que llegan en verano a ayudarle en sus tareas proceden en su mayoría de Pamplona, como es el caso de Lluis Dionis Vilardaga (Pamplona, 1991), que estudió Económicas en la Universidad de Navarra. “Después de trabajar en Caja Rural de Navarra, quería irme a África de voluntario. Me hablaron del padre Lucas, que estaba estudiando en Pamplona. Me lo presentaron y me dijo: “Me vuelvo en una semana a Camerún. Si quieres, te vienes conmigo”. Al poco tiempo estaba yo allí”, explica Lluis Dionis. Después de pasar un mes en Obala con el padre Lucas, ha mantenido la relación con él y con su labor en Camerún. Trabaja ahora en Barcelona, pero ha sido uno de los impulsores de Abui Ngan Navarra, asociación de la que es el tesorero. Con él están implicadas Clara Sarasa y Leticia San Martín. El objetivo de esta asociación es poder impulsar la construcción de un hospital en Obala. “En los centros de salud ofrecemos atención primaria pero nos falta el hospital”, explica Lucas Ounambele.



Por eso el objetivo de esta nueva organización que preside es esa, la construcción de un hospital . Y su primera campaña, la recogida de dinero para llevar mascarillas y soluciones hidroalcohólicas a los 32 poblados rurales de la región de Obala. Podrá así iniciar una campaña de prevención con el apoyo de sus colegas en la Universidad Católica de África Central, donde es profesor de bioética y de salud pública.