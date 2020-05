Navarra estrena este lunes la fase 1 con el reto de evitar el relajamiento

11/05/2020 a las 06:00

Navarra estrena este lunes la fase 1 con la certeza de que los datos de la crisis sanitaria experimentada han mejorado y con el reto de no relajar las medidas que sigan asegurando una buena marcha. Desde este lunes los ciudadanos podrán incorporar rutinas olvidadas durante la fase más dura del estado de alarma. Navarra es una de las once comunidades en las que se recupera la posibilidad de viajar a la segunda residencia siempre que esté dentro de la provincia, se abrirán los comercios menores de 400 metros y será posible tomar un refresco en la terraza de un bar, entre otras medidas.



Este domingo en Pamplona, Tudela, Estella y en numerosas localidades los hosteleros ultimaban detalles para habilitar al público zonas de terraza. En esta primera fase las terrazas están limitadas al 50 por ciento de las mesas. Comerciantes trabajaban en la adecuación de sus establecimientos y algunas iglesias se acondicionaban para celebrar misas en las que podrán acceder hasta un tercio de la capacidad con medidas que garanticen el distanciamiento social. Además, desde hoy son posibles las reuniones de amigos o familiares de hasta diez personas. La fase 1 es un paso más en el proceso de desconfinamiento previsto por el Gobierno central. Durará al menos dos semanas, hasta el 24 de mayo.



CHIVITE Y EL PROTOCOLO ESCOLAR



A propósito del estreno de nueva fase, la presidenta de Navarra, María Chivite, apeló a la responsabilidad colectiva de los ciudadanos “para evitar el relajamiento de las medidas de seguridad ante la incidencia del coronavirus”. Chivite participó en la videoconferencia que los presidentes autonómicos compartieron con el jefe del ejecutivo Pedro Sánchez. La presidenta navarra aprovechó el encuentro para reclamar que “se elabore cuanto antes un protocolo para que el próximo curso escolar se inicie con las máximas garantías de seguridad para alumnado y profesorado”, al tiempo que consideró “importantísimo” articular medidas para que “sea posible y efectiva la conciliación laboral y familiar cuando ya se están reincorporando al trabajo paulatinamente las madres y padres con menores a cargo”.



La presidenta informó de que las bibliotecas, acometen desde este lunes los protocolos previos a su reapertura y se refirió al fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, para destacar que “necesitamos saber con qué recursos económicos vamos a contar en Navarra para atender los gastos sanitarios, sociales y de recuperación de la actividad económica”. En la nota de prensa oficial que el Gobierno de Navarra difundió se recoge además que Chivite solicitó que “se reúna la Comisión Coordinadora, bilateral Navarra-Estado para acordar en el marco del Convenio Económico la participación de la Comunidad Foral tanto en el fondo no reembolsable como en otros fondos europeos”.



RECUPERACIÓN DE ACTIVIDAD



Está previsto para este lunes también que el transporte urbano comarcal en Pamplona amplíe la oferta del servicio diurno para ir adaptándose al aumento de la demanda. La ocupación será del 50 por ciento. Entre las novedades previstas en esta recuperación de la normalidad se incluye q que se retome desde hoy el servicio de recogida de vidrio en el Casco Antiguo de Pamplona. Quedó suspendido el pasado lunes 16 de marzo con motivo de la declaración del estado de alarma y se recuperará tras confirmarse el viernes la transición de Pamplona a la fase 1 de la desescalada del covid-19.



Según indicaron, de lunes a viernes se efectuará una recogida que se iniciará a las 15.00 horas. Los sábados y domingos se llevarán acabo dos recogidas diarias, a partir de las 8:00 y de las 15:00 horas.

