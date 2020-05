Así afectará al paso a la fase 1 en Navarra

10/05/2020 a las 06:00

La fase más dura del confinamiento ha llegado a su fin y desde este lunes Navarra entra en una nueva etapa en la que los ciudadanos, sin perder nunca de vista las medidas de seguridad e higiene que impone la pandemia de la covid-19, van a poder realizar un mayor número de actividades y desplazamientos. Tras la publicación este sábado en el BOE de la orden con la flexibilización de las medidas restrictivas en la fase 1, Diario de Navarra intenta responder a las preguntas más frecuentes. El BOE no lo concreta todo y parece que el sentido común debe ser también tenido en cuenta en esta nueva fase.



1. ¿Está permitido salir de mi municipio?

Es una de las grandes novedades de la fase 1 de desescalada. Desde mañana habrá libertad de circulación sin restricciones por toda Navarra para llevar a cabo las actividades que estén permitidas. En todo caso deberán respetarse las mismas medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades hasta ahora tanto para personas que vayan a pie como en otros medios de locomoción.



2. ¿Es posible viajar a otra provincia?

No puedo ir a comprar a Calahorra ni a ningún otro municipio situado en otra provincia. Sólo puedo salir de Navarra con autorización por motivos “sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza”.



3. ¿Puedo viajar a una segunda residencia ?

Aunque el Gobierno había dicho en un primer momento que no, finalmente ha rectificado y permitirá el uso de las segundas residencias siempre y cuando estas se encuentren situadas en la misma provincia que el domicilio actual. Es decir, si un residente en Navarra tiene su segunda residencia en Guipúzcoa o Huesca no podrá ir, pero sí tendrá vía libre para ir a su casa de pueblo en Navarra. El cambio de criterio parece poner fin a la contradicción que se daba en un primer momento acerca de poder ir a dormir a una casa rural o un hotel (establecimientos que reabren con limitaciones en esta nueva fase) y no a una segunda residencia. Parece obvio que también se podrán realizar labores agrícolas o de jardinería en su segunda residencia siguiendo las medidas de seguridad necesarias.



4. ¿Cambian las franjas horarias?

En principio, en Navarra se mantienen las franjas establecidas para las poblaciones con más de cinco mil habitantes. La consejera Santos Induráin sí indicó que las podrían desplazarse, si fuera necesario, para evitar que los niños salgan en las horas más duras de calor. Aunque el BOE no lo recoge explícitamente, el sentido común lleva a pensar que si una persona se desplaza a una localidad de menos de 5.000 habitantes podrá sujetarse a cualquier franja horaria para la actividad física siempre y cuando se observen las medidas de seguridad.



5. ¿Cómo visitar a familiares y amigos?

Se permiten reuniones de hasta diez personas siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad de dos metros y se respeten las normas de higiene (lavado de manos, toser al codo). Sobre todo hay que evitar aglomeraciones de muchas personas. Es obvio que cualquier persona que presente alguno de los síntomas de la covid-19 debe evitar el contacto social. También se recomienda la máxima prudencia con las personas de grupos de riesgo, como las mayores. Las reuniones se podrán celebrar tanto en una casa como en la calle siempre que se observen las citadas normas



6. ¿Podré tomar una cerveza en una terraza?

Desde mañana se permite la reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose al 50% de las mesas que tenga permitidas. Deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal. Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras y aceiteras



7. ¿A qué hora puedo ir a una terraza?

Se puede ir en los horarios que el bar o el restaurante esté abierto sin necesidad de ajustarse a las franjas horarias. Otra cosa es que quien esté utilizando una franja horaria para hacer actividad física, como recordó Fernando Simón, no podrá sentarse en una terraza. En las terrazas se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso, no se podrán usar cartas de menú y se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes.



8. ¿Qué comercios abren? ¿En cuáles seguirá siendo necesaria la cita previa?

Desde mañana podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales siempre que su superficie no exceda de 400 metros cuadrados. Deberá garantizarse una distancia mínima de dos metros entre clientes. También deberá establecerse un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años. Deberá reducirse al 30% el aforo total en los locales comerciales. Mediante la utilización de la cita previa abrirán los concesionarios de automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos y los centros de jardinería y viveros de plantas sea cual fuere su superficie. Asimismo se reabrirán los mercadillos al aire libre en la vía pública con distancias de seguridad entre puestos y que permitan la circulación por los pasillos respetando dichas distancias



9. ¿Podré probarme la ropa en una tienda?

En los establecimientos del sector comercial textil, y de arreglos de ropa, los probadores pueden seguir utilizándose, pero deberá hacerse por una única persona. Después de su uso se limpiarán y desinfectarán. Si el cliente no compra la prenda probada, el establecimiento tiene que higienizar la prenda antes de volverla a poner en venta.



10. ¿Se reanudan las celebraciones en las iglesias? ¿Cómo serán los entierros?

Las Iglesias y otros lugares de culto religioso abren de nuevo sus puertas, pero con un tercio de su capacidad y estableciendo estrictas medidas de seguridad y distanciamiento. El número de familiares que puede asistir a un velatorio al aire libre es de 15 y de 10 si se realiza en un lugar cerrado. Igualmente la comitiva para el enterramiento o la despedida para la cremación del fallecido se restringe a un máximo de 15 personas y, en su caso, se podrá sumar el ministro de culto.



11. ¿Se abren los gimnasios?

Solo abrirán las instalaciones deportivas al aire libre y se permitirán las actividades que no impliquen contacto físico (como el tenis o el atletismo). El uso de instalaciones cuyo espacio sea cerrado se tendrá que posponer a la fase 2. De momento tampoco se contempla el baño en piscinas. Sí abrirán museos y bibliotecas con limitaciones de aforo y medidas de seguridad.