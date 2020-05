Fase 1 en Navarra: apertura "generalizada" de los comercios de Pamplona mientras siguen las dudas de los ciudadanos

Actualizada 11/05/2020 a las 14:26

El inicio de la fase 1 de la desescalada en Navarra ha conllevado la apertura "generalizada" de los comercios de Pamplona, que han reabierto sus puertas este lunes con "buenas sensaciones" y con la percepción de que los clientes tenían "ganas" de acudir a los establecimientos a realizar sus compras. Así lo asegura Carlos Albillo, gerente de la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios del Casco Antiguo de Pamplona.



Albillo ha señalado que la apertura de los comercios en el Casco Antiguo de la ciudad ha sido "mayoritaria", con algunas salvedades que están "preparando" su vuelta. Y ha destacado que la impresión de los comerciantes en las primeras horas de apertura en general es "positiva", de tal modo que "en algunas tiendas las ventas han ido poco a poco y en otras francamente bien".



Sin embargo, desde la Policía Municipal han señalado que la mañana en Pamplona ha transcurrido de forma tranquila, debido también al mal tiempo, y han destacado que tratan de resolver numerosas dudas de los ciudadanos, comerciantes y hosteleros sobre la actividad en esta fase de la desescalada.



Así, muchos hosteleros preguntan cuántas personas pueden tomar una consumición en los "barriles" de las terrazas o matrimonios con hijos preguntan por qué no pueden salir todos juntos a pasear pero sí dirigirse a un establecimiento de hostelería.



Por su parte, desde la Policía Foral han comentado que hay un "desconcierto generalizado" entre los ciudadanos y han subrayado la dificultad de controlar los movimientos inadecuados de personas o vehículos, ya que "hay excusa para todo" debido a las "lagunas legales" existentes.

SIN AGLOMERACIONES



Albillo ha resaltado que "no ha habido ningún problema de aglomeración de público y que los clientes cumplen con las normas en todo momento" y ha puesto en valor también el esfuerzo realizado por los comerciantes para adaptarse a las normas de seguridad e higiene necesarias contra la propagación del coronavirus.



"La reapertura de los comercios se ha realizado con orden, organización y respetando las distancias", ha manifestado Albillo, para quien tanto los comerciantes como los clientes tenían "ganas" de que llegase esta nueva fase y "poder salir y comprar".



En este sentido, el representante de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo ha querido dejar claro que "actualmente uno puede ir a cualquier hora del día a una tienda o a una terraza" y que "no existe ninguna franja horaria para la compra en los establecimientos".



En cuanto a la hostelería, Carlos Albillo ha destacado que a lo largo de la mañana "también se ha visto gente en las terrazas, manteniendo las distancias preceptivas establecidas en los protocolos que nos han llegado desde las autoridades competentes".



LOS COMERCIANTES ESTÁN "ILUSIONADOS"



También la gerente de la Asociación Ensanche Área Comercial, María Jesús Alonso, ha destacado que se ve "bastante movimiento" desde primera hora en los comercios, que han abierto en su mayoría, aunque con diferencias entre establecimientos. Así, "hay más movimiento por ejemplo en droguerías o ferreterías" que en textil.

Ha destacado que los comerciantes tenían "muchas ganas" de que llegara el momento de poder reabrir sus establecimientos y ha subrayado que "están preparados para vender y transmitir al cliente que somos locales seguros y lo podemos demostrar".

En este sentido, ha explicado que se ha repartido a los establecimientos asociados unos carteles identificativos para que el cliente sepa que "somos seguros" y que "se han adoptado todas las medidas que marcan las instituciones". "Si sale algún nuevo decreto que nos obligue a más medidas, también lo haremos", ha garantizado.

Ha destacado, además, que la mayoría de comerciantes están "ilusionados y con ganas", aunque también "hay muchos que sienten temor por cómo van a ir las ventas". Y ha pedido a los clientes que también pongan de su "parte", en cuanto a las medidas de higiene, para que "esto salga bien".

"De nada sirve que el establecimiento ponga de su parte para estar higienizado si luego cliente no lo hace. Es necesario que todos pongamos de nuestra parte, hay que ser previsor y precavido", ha remarcado.