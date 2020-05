08/05/2020 a las 06:00

El Gobierno de Navarra ha dejado desierto el concurso para adquirir respiradores. El Ejecutivo quería comprar hasta 300 a empresas navarras. Era principios de abril cuando tomó esta decisión que la calificó de urgente. Para ello convocó un concurso público de emergencia para que las empresas pudieran presentar prototipos de estos respiradores con el fin de dar respuesta a la necesidad provocada por el coronavirus. Incluso llamó a alguna empresa a la puerta para que comenzara la fabricación de un producto que en esos momentos ya no estaba en su catálogo. El concurso se publicó el día 2 del pasado mes de abril. Según la licitación, la crisis sanitaria provocada por el covid-19 había provocado el incremento de la necesidad de respiradores y los fabricantes no eran capaces de atender la demanda de los pacientes afectados. En principio se fijó como fecha límite para la presentación de los proyectos el 9 de abril, es decir, una semana después de la convocatoria.

Iniciativas

A partir de ahí, comenzaron a surgir diferentes iniciativas de empresas para la fabricación de respiradores, pero iba pasando el tiempo y la información sobre la resolución del concurso no llegaba a quienes se habían presentado. Mientras tanto, la evolución de la crisis sanitaria seguía su curso.

Ya se ha resuelto el concurso, aunque no se haya anunciado públicamente, tal como se hizo con la convocatoria. Ha quedado desierto. Así lo ha comunicado en carta a alguna de las empresas que habían presentado sus prototipos. Ninguna propuesta ha convencido al Ejecutivo, a tenor del argumento esgrimido por el Gobierno. Alega que ninguno de los prototipos recibidos cumple la totalidad de los requisitos establecidos, por lo que no hay ninguna oferta que haya podido obtener “la consideración de funcional a los efectos de este expediente de contratación”. Por esta razón, concluye la carta, el concurso ha quedado desierto. La Administración reconoce que toma esta decisión, a pesar de que existen algunos prototipos que están en fase muy avanzada.

A continuación de este razonamiento, la Dirección General de Industria, de quien depende esta contratación, argumenta que ya no hacen falta los respiradores. “Han desaparecido las circunstancias que justificaron la tramitación del expediente con el carácter de emergencia, por lo que no se continua con el procedimiento y se da por finalizado”, se recoge en la comunicación a los afectados. El Gobierno no ha respondido a las consultas hechas por este periódico sobre este concurso.

A pesar de esta ‘marcha atrás’, la Dirección de Industria anima a las empresas participantes a que continúen con sus proyectos y brindan el apoyo público para que puedan poner el producto en el mercado. “Para poder atender las necesidades de esta pandemia en todo el mundo”, dicen. “La Administración, y especialmente sus sociedades públicas, como Cein y Sodena, se ponen a su disposición para colaborar en el proceso que permita la llegada de su producto al mercado”, añaden.

3,5 millones de euros

La convocatoria de la contratación de emergencia para el diseño de prototipos y suministro de respiradores recogía el objetivo de adquirir hasta 300 respiradores y preveía que podrían presentarse hasta 20 iniciativas. Para ello, había calculado abonar 25.000 euros a cada uno de los concursantes que presentaran un prototipo que pudiera ser validado y considerado funcional. El valor estimado global, sin IVA, era de 3,5 millones de euros. La Administración señaló en el pliego de condiciones que el objetivo de la convocatoria era “crear el conocimiento y la capacidad de fabricación de respiradores en Navarra y sumar capacidad para resolver la crisis del covid-19 a nivel mundial”. “En Navarra existen numerosas empresas industriales de ingeniería que operan en diversos sectores y tienen la capacidad de diseñar o fabricar modelos de respiradores existentes en el mercado y que podrían sumarse a estas iniciativas para tratar de satisfacer las necesidades de respiradores actuales, por lo que se plantea esta contratación”, según se recogió en su día.

Incluso, la Administración llegó a plantear la posibilidad de participar en algunas de las iniciativas. “En caso de ser necesarias inversiones para la producción de los equipos, el licitador podrá plantear la participación de la administración en la misma a través de Sodena en modo de préstamo, préstamo participativo o participación en capital”, añadía la convocatoria.