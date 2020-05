CaixaBank, Caja Rural y Laboral Kutxa no tramitarán declaraciones

06/05/2020 a las 06:00

Este miércoles comienza en Navarra la campaña de la Renta. Las tres principales entidades financieras que colaboran con la Hacienda Foral anunciaron ayer que de momento no van a iniciar la elaboración de declaraciones de sus clientes, dada la “especial situación” generada por el coronavirus. Así lo indicaron en un comunicado conjunto CaixaBank, Caja Rural y Laboral Kutxa. Por ahora, no harán la declaración en sus oficinas. Ni de forma presencial ni online.

Advirtieron que en este momento no pueden determinar en qué fecha podrán iniciar la elaboración de declaraciones, “hasta que no se reúnan las condiciones necesarias en función de la evolución de la crisis sanitaria”.

Una decisión que se produce después de que la Hacienda Foral haya decidido no abrir sus oficinas para la atención presencial, sino que las declaraciones se hagan por internet o por teléfono.

A mitad de campaña

No obstante, las tres entidades no cierran la posibilidad de tramitar las declaraciones de la Renta después de mayo. En los primeros días de junio realizarán una nueva valoración y, “en función de cuál sea la evolución de la situación, se decidirá el posible inicio de la prestación del servicio a los clientes en esta campaña que, por motivos sanitarios, tiene un carácter excepcional”, señalaron.

Laboral Kutxa, Caja Rural y CaixaBank destacaron que en su decisión pesará dar “el mejor” servicio, “velar por la salud y seguridad” de clientes y trabajadores y colaborar con Hacienda en la campaña “hasta donde esta excepcional situación lo permita”.

Indicaron que esto supone para ellas que el periodo de la campaña “se acorta” y pidieron a los contribuyentes que lo tengan en cuenta al planificar cuándo hacen la declaración, “pudiendo hacerla en las entidades y también, y en especial en este año, en Hacienda, para evitar posibles situaciones de última hora que puedan dificultar el encaje entre las necesidades de cada contribuyente y los medios disponibles”. Elogiaron los medios especiales que Hacienda ha puesto para “mejorar y ampliar el servicio”.

Chivite dice que si alguien lo necesita, se le atenderá de modo presencial

Un periodista preguntó ayer la presidenta María Chivite cómo explica que una peluquería esté atendiendo ya a sus clientes y la Hacienda Foral no atienda en esta campaña presencialmente a los contribuyentes con medidas como mamparas, por ejemplo. La presidenta respondió que Hacienda “ha puesto sobre la mesa un criterio sanitario”. Señaló que hay alternativas como el teletrabajo que se siguen manteniendo, “lo mismo que para Hacienda”. Acto seguido, subrayó que nadie se va a quedar sin atender y sin poder hacer su declaración de la Renta”.

“En principio, lo que hemos establecido es un mecanismo de atención no presencial, pero si alguna persona lo necesitara, podrá atenderse de manera presencial”. Indicó que desde un punto de vista sanitario lo que ahora se está priorizando es hacerlo de manera telemática. “Pero en todo caso, que todo el mundo tenga claro que nadie se va a quedar sin hacer esa declaración de la Renta”, insistió.

Claves

Duración. Desde hoy hasta el 20 de julio.



Devoluciones. A partir del 11 de mayo, Hacienda empezará a devolver el dinero a las declaraciones que hayan resultado negativas.



Contribuyentes que deban pagar: Podrán hacerlo en dos plazos el 20 de julio y el 20 de noviembre.



Web de la campaña. www.renta.navarra.es o www.errenta.nafarroa.eus. Aquí podrá comprobar si su declaración está hecha, encontrar información y realizar su declaración online.



Teléfono de información. 948 106 106



Modos de hacer la declaración. Puede contar ya con una propuesta elaborada por Hacienda (si discrepa no tiene más que hacer de nuevo la declaración), hacerla a través de la web, a través de una entidad colaboradora o asesoría y a través de un nuevo sistema, el servicio de Renta Guiada.



Cómo comprobar si existe un borrador de su declaración. Hacienda ha confeccionado 200.561 propuestas de declaración. A partir de hoy puede comprobar si la suya es una de ellas en www.renta.navarra.es o www.errenta.nafarroa.eus. Además hay un teléfono de información, el 948 106 106.



Renta Guiada. Hacienda le hará la declaración, pero debe pedir cita a través de los teléfonos 948 505 505 o 948 505 506 con este horario: de lunes a jueves de 8.30 a 17 horas, y viernes de 8.30 a 15 horas. Debe tener un móvil que pueda recibir SMS para ir haciendo los distintos pasos y acceso a un dispositivo con conexión a internet (móvil, tableta u ordenador), además del DNI+PIN.



Conseguir el PIN. Para realizar los trámites relacionados con la declaración de la renta será necesaria la identificación mediante certificado digital o DNI+PIN. Como novedad este año será posible obtener el DNI+PIN desde la web de Hacienda (www.hacienda.navarra.es) empleando una fórmula basada en la combinación de fecha de nacimiento+CIPNA (Código de Identificación Personal Navarra que figura en la tarjeta sanitaria).



Declaración de Patrimonio. Los plazos son los mismos, del 6 de mayo al 20 de julio. Como otros años, se presenta por internet, a través de un programa de ayuda que se descarga en la web.