EHNE reclama que se puedan celebrar mercados al aire libre en Navarra

Actualizada 20/04/2020 a las 16:23

El sindicato agrario EHNE ha reclamado que se puedan celebrar los mercados al aire libre y que se pueda acceder a las huertas particulares, dos actividades que, según considera, "no son más susceptibles de considerarse como un foco de contagio de coronavirus que lo que pueda ser un supermercado de una gran superficie, como ya hemos podido constatar en numerosas instantáneas de aglomeraciones de clientes".



Así, ha criticado que no estén permitidos los mercados al aire libre o las actividades en huertas. "No podemos dejar de preguntarnos qué criterios se han tenido en cuenta para aplicar tan flagrante desigualdad, pero sobre todo quiénes están detrás y han podido influir en esta decisión, primando una vez más los intereses de las grandes empresas de distribución alimentaria por encima de los pequeños productores familiares que, en muchos casos, encuentran en los mercados tradicionales la única vía de salida a su género", ha señalado EHNE en una nota.



El sindicato agrario ha afirmado que "la defensa de la agricultura y ganadería familiares va más allá del negocio y del mantenimiento de la actividad en el entorno rural o de la conservación del medio ambiente, no podemos permitir que la alimentación (producción, transformación, distribución y venta) se concentre en manos de grandes propietarios y corporaciones, con una visión puramente mercantilista, ni aquí, ni en el ámbito mundial".



Según EHNE, "la cultura y el conocimiento tan básico de preparar la tierra, sembrar, plantar, escardar, podar, recoger el fruto de la huerta o de un frutal, al igual que saber ordeñar, hacer queso, matar un cordero o un cerdo con nuestros propios medios, que, por desgracia, son cada vez más escasos, deberían hacerse extensivos a la mayoría de la población".



La organización agraria ha apuntado que en Navarra puede haber unos 20.000 huertos familiares, "la mayoría trabajados por personas mayores, que no han perdido ese conocimiento del que hablamos". "Esto significa que, si cada huerta es capaz de ofrecer 100 raciones a tres personas durante el año, hay seis millones de raciones que no tienen que pasar por toda la cadena de distribución, 20.000 familias que ejercen cierta soberanía alimentaria", ha explicado.



EHNE ha señalado que "no podemos entender que la actividad en los huertos no esté permitida cuando incluso es positivo sanitariamente para evitar contagios, con menos idas y venidas a tiendas de alimentación, ni que se haya prohibido la celebración de los mercados al aire libre", que considera se podrían organizar "siempre y cuando se tengan en cuenta las lógicas y necesarias medidas de protección sanitarias que se aplican a la hora de comprar en una gran superficie".

