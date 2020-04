Actualizada 19/04/2020 a las 16:25

La presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, ha afirmado que "desde la prudencia, Navarra está en condiciones de afrontar la desescalada o la transición en condiciones razonables, conscientes de que exigirá una planificación y una ejecución exigente" y mejorando las "debilidades que todavía tenemos pendientes".



Así se lo ha trasladado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la teleconferencia que todos los domingos mantiene con los presidentes autonómicos.



Según ha explicado en rueda de prensa, Chivite ha mostrado en esta reunión su apoyo a la medida planteada de dejar que los menores puedan salir a la calle a partir del próximo 27 de abril. A su vez, ha considerado que "habrá que ir pautando las salidas para hacer ejercicio individualmente al aire libre".



Asimismo, ha incidido en la necesidad de que la desescalada se haga "de la mano de las comunidades autónomas" y teniendo en cuenta la situación de cada una de las autonomías.



A este respecto, ha destacado que para planificar bien esta desescalada es necesario tener en cuenta tres criterios.

Por un lado un criterio epidemiológico , con una "disminución sostenida de la propagación de la enfermedad y de los nuevos casos". En este sentido, ha señalado que en Navarra se da una "tendencia positiva".



, con una "disminución sostenida de la propagación de la enfermedad y de los nuevos casos". En este sentido, ha señalado que en Navarra se da una "tendencia positiva". Por otro lado, ha indicado que habrá que tener en cuenta la "capacidad suficiente" del sistema sanitario , en cuanto a camas de hospitalización, camas de UCI, recursos humanos y disponibilidad de material sanitario básico. Así, ha destacado que "Navarra ha respondido razonablemente bien, ha sabido readaptarse" y "está muy por debajo de las capacidades teóricas potenciales". Sin embargo, ha reconocido que "tenemos que terminar de garantizar el material sanitario básico" a medio plazo, para lo que ha planteado una estrategia de autoproducción de este material.



, en cuanto a camas de hospitalización, camas de UCI, recursos humanos y disponibilidad de material sanitario básico. Así, ha destacado que "Navarra ha respondido razonablemente bien, ha sabido readaptarse" y "está muy por debajo de las capacidades teóricas potenciales". Sin embargo, ha reconocido que "tenemos que terminar de garantizar el material sanitario básico" a medio plazo, para lo que ha planteado una estrategia de autoproducción de este material. El tercer criterio pasa por la capacidad de vigilancia, seguimiento, control e información de los casos de contagio; "ser capaces de medir cada una de las fases de la desescalada". En este aspecto, ha resaltado que en las pruebas PCR Navarra está "razonablemente bien" porque "estamos en capacidad de crecer mucho" en este tipo de análisis, a lo que se suma a la orden ministerial de "poner a disposición los recursos privados".

Sin embargo, ha apuntado que "hay que mejorar rápidamente en las capacidades tecnológicas para la identificación, rastreo, seguimiento y control de los casos y contacto". Una tarea para la cual Atención Primaria debe tener un "carácter fundamental y prioritario", ha remarcado.



"NO SE HA GARANTIZADO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL ALUMNADO"



La presidenta del Gobierno de Navarra ha considerado, además, que en el escenario actual de la alerta sanitaria "no se ha podido garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos".



Así, ha subrayado que el acuerdo sobre el curso escolar entre el Ministerio y las comunidades autónomas "tiene que poner el foco en los estudiantes y sus familias, no tanto en el avance de la materia curricular". También debe procurar "el bienestar emocional, físico y educativo del alumnado y sus familias" y del profesorado, a los que ha agradecido "todo el trabajo que están poniendo encima de la mesa".



Chivite ha destacado que debe ser una "tarea colectiva que requiere de procedimientos claros, compartidos, siempre desde el respeto a las competencias" de las comunidades autónomas en materia educativa.



"NAVARRA APOYARÁ EL PACTO DE PAÍS PARA LA RECONSTRUCCIÓN"



Por otro lado, Chivite ha manifestado que Navarra "apoyará desde la colaboración en ese pacto de país para la reconstrucción social y económica" planteado por el presidente Sánchez.



La presidenta navarra ha resaltado que "es el momento de afrontar un reto que tenemos toda la sociedad en su conjunto, de enorme magnitud ante una situación inédita en la historia reciente, dando lo mejor de nosotros". "Es el momento de trabajar en las soluciones con un espíritu colectivo" porque "todas las propuestas van a ser necesarias". "Sólo desde la inteligencia colectiva y anteponiendo el bien común podremos salir mejor", ha añadido.



En este sentido, ha trasladado a Sánchez su disposición a "trabajar desde ya mismo" en los ámbitos sanitario, social, económico y europeo. Y ha avanzado que el Gobierno de Navarra "trabaja ya en el diseño de un plan de reactivación y reconstrucción social y económica" que "va a suponer una oportunidad para el impulso, innovación y renovación de nuestra comunidad".



"Esta pandemia va a tener un fuerte impacto social y económico, que lo tendremos que ir midiendo día a día, y que por la dimensión mundial que tiene nos sitúa en un escenario desconocido al que debemos de reaccionar con todas las herramientas de las que disponemos", ha declarado.



En este sentido, ha incidido en la necesidad de "cooperar, ser solidarios y contar con todos los recursos humanos y económicos que sea posible". Y ha advertido que "esto no termina con la finalización del estado de alarma" sino que "convivir con el virus implicará replantear todas las dinámicas anteriores, que tendremos que repensar" y "nos tendremos que reinventar".



Un camino que va a ser "largo y profundo", ha indicado Chivite, que ha destacado que el Gobierno foral "trabajará para Navarra, para el impulso país, y para lograr una Europa social que se fortalezca con esta crisis y recuerde siempre sus objetivos y sus valores".



IVA "SUPERREDUCIDO" AL MATERIAL SANITARIO



En la reunión con Sánchez y los presidentes autonómicos, María Chivite ha trasladado una serie de propuestas, entre ellas la flexibilización de la regla de gasto de las entidades autónomas.



También ha planteado que se aplique el IVA "superreducido" al material sanitario en el caso de que se vaya a convertir en un material que la sociedad vaya a tener que usar en su día a día.



Ha pedido, además, "homogeneizar" los datos que se dan desde las residencias. En este sentido, ha abogado por una estrategia específica para las residencias y las personas mayores en general una vez se levante el confinamiento ya que, ha subrayado, "no podemos mantener el aislamiento -de los mayores- de manera indefinida".



Finalmente, ha pedido que se haga de manera urgente una instrucción desde el Ministerio para "dar certidumbre" a las tareas en los huertos de recreo "no sólo de recolección sino también de siembra y plantación". Chivite ha resaltado que estos huerto "suponen una contribución a la economía de determinadas familias y entendemos que se tiene que permitir también la plantación, por supuesto manteniendo todas las medidas de seguridad".

