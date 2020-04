Actualizada 14/04/2020 a las 14:30

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado este martes que la tendencia del coronavirus "sigue siendo esperanzadora", aunque ha apuntado que la aplicación de los test rápidos hará que, estadísticamente, el número de positivos aumente en los próximos días.



Desde este lunes, se han hecho 555 test rápidos a personas mayores y trabajadores de residencias navarras, 460 de ellos en Pamplona, con 60 positivos, y 95 en Tudela, 3 de ellos positivos.



En todo caso, ha subrayado Induráin en conferencia de prensa, estos test rápidos son complementarios a las pruebas PCR, de las que este lunes se hicieron 300.



Induráin ha indicado que se debe hacer una "lectura positiva" de esta nueva fase de vuelta a la actividad en sectores no esenciales, pero éste es "un escenario complejo y delicado", en el que "nos jugamos todos y todas mucho" porque puede producirse "un posible rebrote" de contagios a medio plazo.



Por ello, ha hecho un llamamiento "a la prudencia y al sentido común" de la población para no quebrar la tendencia de reducción de nuevos contagios en Navarra.



La consejera, quien ha anunciado que próximamente llegarán mascarillas reutilizables y que probablemente el precio de este material en las farmacias estará intervenido, ha señalado que se van a intensificar las medidas de detección en sectores vulnerables y estratégicos.



Así, se han realizado ya 11.000 test PCR -una media de 500 al día- y ahora la capacidad del sistema se ve reforzada con la llegada de los test rápidos.



Tras resaltar que Navarra está en el valor más bajo de nuevos contagios desde que se iniciara la epidemia, la consejera ha declarado que el sistema sanitario "ha respondido razonablemente bien a este envite" y por ello no está "en la situación de gran presión asistencial de semanas pasadas".



Induráin, quien ha comentado que el confinamiento está dando resultados positivos, ha explicado que ahora "la atención se vuelve a situar en la labor de prevención y atención" y, en esta fase de reactivación de la actividad laboral, "todos los sistemas de vigilancia están afinados al máximo".



En Atención Primaria, se van a hacer test rápidos a quienes lleguen con sintomatología respiratoria y se está estudiando hacerlos a otros casos posibles.



De esta forma, ha dicho la consejera, con los test rápidos, que ya se hacen a los profesionales sanitarios también en Refena, junto al trabajo en las residencias y la labor de los profesionales de atención primaria, "reforzamos el sistema de vigilancia en esta fase fundamental".



No obstante, ha insistido en que "hay que transitar con mucho rigor y mucha corresponsabilidad" en esta nueva fase "para evitar rebrotes de contagios" de COVID-19.



La directora-gerente del ISPLN, Marian Nuin, ha apostado por su parte por hacer todos los test posibles -rápidos y PCR- a las personas que presenten síntomas y a las asintomáticas en entornos de alta prevalencia.



En este momento de vuelta a la actividad laboral, ha comentado, el objetivo es "extremar las medidas preventivas y protectoras" ante el coronavirus y en ese sentido el ISPLN va a asesorar y acompañar a las empresas.



Respecto a las mascarillas quirúrgicas, ha señalado que son un medio de control para reducir la propagación de la infección, aunque "no hay una evidencia" de en qué porcentaje contribuyen a ese fin.



Nuin ha aseverado que no constan quejas de falta de material en empresas y ha informado de que el ISPLN ha repartido directamente, o en colaboración con las mutuas, mascarillas quirúrgicas a empresas pequeñas y autónomos.



Ha intervenido asimismo en esta conferencia de prensa la jefa del Servicio de Epidemiología, Nieves Ascunce, quien ha explicado que está cambiando mucho la tipología de personas a las que se hacen los test y por ello, ha precisado, la gráfica de contagios empezará a mostrar "picos".



"No es que la cosa vaya mal, es que estamos haciendo pruebas a otros tipos de personas", ha indicado Ascunce, quien ha destacado que el número de ingresos hospitalarios por día ha disminuido significativamente en Navarra.



Respecto a la mortalidad, ha asegurado que "el impacto sigue siendo importante", ya que hay "más fallecidos de los que esperaríamos en una temporada normal".

