Expertos en adicciones temen un repunte de casos a medio plazo

13/04/2020 a las 06:00

El alcance real del efecto que puede estar teniendo el confinamiento entre las personas que sufren algún tipo de adicción solamente se verá cuando todo esto haya pasado. Ese, el tiempo de vuelta a la rutina, será el momento en el que aflorarán realidades que mientras perdure el confinamiento, permanecerán larvadas. En esta idea coinciden dos de las entidades que trabajan con personas con problemas de adicciones. Ya sea a una sustancia, terreno en el que se mueve mayoritariamente la Fundación Proyecto Hombre, o al juego, ámbito de la Asociación Aralar.

Ambas entidades prosiguen estos días con su labor, aunque recurriendo a medios telemáticos. Ninguna de las dos ha detectado de momento un incremento notable de consultas o de peticiones de ayuda, pero ambas señalan su preocupación por lo que pueda llegar más a medio plazo. “Lo que nos preocupa es que las personas a las que se les puede estar descontrolando este tema no sean conscientes de ello en este momento, y que sea por este motivo por lo que no buscan ayuda”, apuntan desde Aralar. “Tardaremos en ver las consecuencias. El repunte, de haberlo, será después. No lo sabemos con certeza, claro, pero es algo que sí nos preocupa. Sobre todo con el alcohol”, concretan desde Proyecto Hombre.

Lo que sí han detectado es que conforme pasan los días, la situación se complica. “Las primeras semanas todos los usuarios se mantenían más o menos bien, pero ahora ya se empiezan a disparar síntomas como la ansiedad”, dicen desde Proyecto Hombre. “En general detectamos tranquilidad, pero sí es verdad que están apareciendo algunos problemas de ansiedad, de mala gestión del tiempo o de falta de rutinas”, apostillan desde Aralar.

Te puede interesar

Te puede interesar

​​​​​​​

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.