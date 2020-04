Recomiendan precaución ante el aumento de compras por internet en Navarra

Actualizada 08/04/2020 a las 13:29

El Grupo de Delitos Informáticos de Policía Foral recomienda extremar la precaución a la hora de realizar compras por internet. La situación de confinamiento de la población está provocando el aumento de las compras a través de internet, lo que aumenta el riesgo de que podamos ser víctimas de una estafa, por lo que se recuerdan normas básicas a tener en cuenta para no tener problemas en nuestras compras online.



En primer lugar, es recomendable comprar en páginas confiables, donde ya hayamos comprado previamente, en caso de no conocer la página es conveniente buscar información o comentarios sobre la misma en Google u otro buscador. Desconfiar de precios excesivamente rebajados o de aquellas páginas que no aceptan plataformas de pago seguro o nos piden transferencia bancaria o pagos al extranjero (Western Union, MoneyGram, etc.).



Como los delincuentes aprovechan más que nadie las oportunidades, se recomienda tener mucho cuidado en la compra de material médico o de higiene, especialmente mascarillas.



Todas estas compras online se traducen en envíos de paquetería a través de Correos o de empresas de mensajería y aquí intentan los delincuentes estafarnos también.Se han recibido en Policía Foral varias denuncias por estafas o intentos de estafa en las que la persona recibe en su teléfono móvil un mensaje de Correos informándole que tienen un paquete para entregarle, si se da la circunstancia que efectivamente estamos esperando un paquete es fácil que caigamos en la trampa. En principio nos dirán que tenemos que abonar una pequeña cantidad, 1 o 2 euros para que nos entreguen el paquete, pero cuando les facilitamos nuestros datos de la tarjeta de crédito se nos hace un cargo muy superior. En caso de duda consultar con la empresa que supuestamente nos tiene que entregar el paquete.



Por último, Policía Foral recuerda que hay que extremar las precauciones en los contactos o relaciones sentimentales que se establezcan a través de internet, nunca facilitar demasiados datos a personas que conozcamos por internet, por supuesto nunca enviar dinero o participar en video llamadas de contenido sexual pues detrás de esa chica o ese chico tan maravilloso puede esconderse una red mafiosa que en cuanto obtenga imágenes o videos comprometidos nos extorsionará para que paguemos lo que nos pidan.



