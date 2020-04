Las dudas sobre las mascarillas: ¿será obligatorio usarlas?

Actualizada 07/04/2020 a las 08:18

Cartera, reloj, llaves... y mascarilla. Dentro de unos meses, la lista mental de objetos que uno repasará al salir de casa tendrá posiblemente un nuevo elemento. Los mensajes de las instituciones sanitarias internacionales y del Gobierno apuntan hacia un uso habitual de estos equipos de protección, pero aún quedan muchas dudas por resolver.



¿Será obligatorio usar mascarilla?



El Ministerio de Sanidad aún no ha tomado una decisión en firme, pero sigue los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y esta institución internacional está cambiando de criterio. Hasta hace unos días, abogaba por que solo la llevaran los enfermos o las personas que estuvieran en contacto con ellos. Ahora la OMS dice que “es una buena idea” que las utilice todo el mundo.



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha repetido en los últimos días un mensaje: “El Gobierno no exigirá nada que no se pueda cumplir”. Desde hace semanas, las mascarillas de cualquier tipo se han agotado en las farmacias. Para paliar esta carencia (y prioritariamente, para cubrir las necesidades de los hospitales), el Ministerio de Sanidad ha comprado en China más de 550 millones de mascarillas que están llegando desde hace unos días a España y además, ha apostado por el autoabastecimiento. Illa anunció el lunes que una empresa del Grupo Mondragón producirá 60 millones de unidades (2,5 millones por semana durante medio año).



La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, garantizó el suministro de mascarillas: “Evidentemente, cuando la ciudadanía comience a poder ir saliendo de su confinamiento las mascarillas estarán disponibles tanto desde lo público como desde el sector privado”. Otros países están tomando decisiones en este sentido. Turquía ha anunciado que enviará a través de su servicio postal a cada ciudadano cinco mascarillas.



¿Qué tipos de mascarillas hay?



Las más básicas son las mascarillas quirúrgicas, que se utilizan sobre todo en cirugías. “Protegen más al resto de personas que a quien las lleva puestas porque ejercen de barrera al estornudar o toser”, explican desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. El otro grupo de mascarillas son las filtrantes, que protegen “de fuera hacia dentro” y a su vez se dividen en tres clasificaciones: las FFP1 (filtro de partículas tipo 1) tienen una eficacia de filtración mínima del 78% y se suelen usar frente a partículas de material inerte; las FFP2 (tipo 2) tienen una eficacia de por lo menos el 92% y se utilizan con aerosoles de baja o moderada toxicidad; y las FFP3 tienen una eficacia del 98% y se usan frente a aerosoles de alta toxicidad.



¿Cuánto cuestan?

Antes de la crisis del coronavirus, una mascarilla quirúrgica costaba alrededor de 50 céntimos (normalmente se vendía en paquetes de diez); un pack de 20 mascarillas FFP1, 24 euros (1,20 por unidad), las FFP2, alrededor de tres euros la unidad; y las FFP, entre cinco y diez euros (dependiendo de la marca). Cuando se acabaron los stock, se estaban vendiendo por siete veces esos precios.



¿Quién debe usar cada modelo?



Para ir por la calle, en principio, bastaría la quirúrgica. De hecho, Sanidad la recomienda para los pacientes con coronavirus y para sus acompañantes. Para los profesionales sanitarios y para las personas que entren en una habitación de aislamiento aconseja por lo menos una mascarilla FFP2.



¿Se pueden utilizar más de una vez?



Las quirúrgicas, no. En las otras, no es recomendable reutilizarlas, pero si hay que hacerlo, se aconseja extremar la higiene. Las FFP2 o 3 suelen especificar el número de horas de uso.



¿Sirven las mascarillas caseras?



Los científicos dicen que no, que sólo aportan un efecto placebo o una falsa sensación de seguridad. Pero dada la “situación actual de estado de alarma”, incluso el Ministerio de Industria ha publicado una guía para fabricar mascarillas caseras. Aconseja hacerlas con un ‘tejido no tejido’ (TNT) y da recomendaciones sobre el corte.