Navarra incorpora los test rápidos a urgencias hospitalarias

Actualizada 08/04/2020 a las 12:51

Navarra incorpora desde este miércoles a los servicios de urgencias de todos los hospitales la aplicación de test rápidos de COVID-19 para detectar casos positivos, si bien es un método "complementario" que no sustituirá a las pruebas PCR, que se seguirán practicando a los negativos para su confirmación.



Así lo ha asegurado en conferencia de prensa la consejera de Salud, Santos Induráin, quien ha subrayado la "muy alta fiabilidad" de las pruebas PCR, pero ha valorado la ayuda "complementaria" que suponen los test rápidos para detectar anticuerpos, en tan solo 15 minutos, si bien su sensibilidad es de más del 80 % a partir de que la persona lleve 7 o mas días infectada y del 64 % cuando los pacientes acaban de iniciar síntomas.



Por ello, ha insistido en que estos test rápidos son una ayuda que no sustituye a las PCR, de las que se realizan entre 400 y 500 diarias en Navarra y que se han realizado "prácticamente en todos los casos sintomáticos de las residencias de Navarra, sector vulnerable y sensible".



Por otro lado la consejera ha avanzado que Navarra podría complementar con medios propios un estudio sobre la prevalencia del COVID-19 en la población, aprovechando el análisis que el Ministerio de Sanidad va a acometer en toda España, pero que tomaría en Navarra una muestra menor, de unas mil personas.



"En Navarra estamos planteando, por supuesto colaborar con el Ministerio, pero ver si desde aquí aumentamos ese estudio" para tener un retrato propio más ajustado, ha indicado la consejera.



