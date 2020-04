Cristina Gallego Madoz: arquitecta en Estocolmo

06/04/2020 a las 06:00

De momento en Suecia el coronavirus no atiza como en el sur de Europa. Algunas empresas han cerrado preventivamente, o limitado sus horarios al público, y sólo se han suspendido los negocios o actividades en las que se reúnan más de 50 personas. El país no se ha paralizado, las calles están más tranquilas pero no desérticas, y la empresa de Cristina Gallego Madoz como tiene menos de 50 trabajadores sigue funcionando, aunque ella, eso sí, ahora evita el metro. “De momento sólo se queda en casa qu