Navarra registra un incremento del 4,8% en nuevos casos de coronavirus, el menor de los últimos días

Actualizada 04/04/2020 a las 13:45

Navarra ha registrado en el último día 136 nuevos casos de COVID-19, lo que supone un incremento del 4,8%. Se trata del menor porcentaje de crecimiento de casos positivos desde que comenzó la epidemia, confirmándose así una tendencia registrada en la última semana, con cifras diarias inferiores al 10%.

Este porcentaje, que compara los casos nuevos diagnosticados con el total de casos del día anterior, resulta fundamental para conocer la situación de la expansión de la epidemia en Navarra. En este sentido, cabe destacar que Navarra continúa haciendo entre 400 y 450 test diarios, habiendo hecho el último día un total de 459 en el sistema sanitario público, de los que el 70% fueron negativos.

La consejera Santos Indurain ha señalado, con cautela, que “todo hace indicar que nos adentramos ya en una fase de posible estabilización en lo que a contagios se refiere. No obstante, bajo ningún concepto, podemos garantizar que no vaya a producirse una subida de contagios. Es fundamental que desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) continúen monitorizando la evolución de esta epidemia. No descartamos que se produzcan cifras cambiantes”. Esta tendencia deberá ser confirmada en los próximos días por el personal técnico del ISPLN.

Pese a esta bajada en la transmisión del virus, el número de personas fallecidas ha aumentado. Se han producido 20 fallecimientos en el último día. En este sentido la consejera Santos ha explicado que “aunque los contagios se ralentizan, la cifra de fallecidos no va a presentar la misma evolución”. Durante los próximos días, ha dicho, “seguiremos registrando probablemente y por desgracia fallecimientos, incluso, en cifras similares a las de hoy. Esto es debido a que existe un decalaje entre la infección, el inicio de los síntomas y el diagnóstico, la presencia de complicaciones y, finalmente, el fallecimiento”.

2.490 CASOS ACTIVOS

De los 2.972 casos diagnosticados de COVID-19 en Navarra, un total de 2.490 casos siguen activos. Se trata de una cifra que no tiene en cuenta a las personas fallecidas ni a las que han superado la enfermedad.

De estos 2.490 casos, un total de 1.794 se encuentran en seguimiento domiciliario, es decir, el 72% están cursando la enfermedad de manera leve en sus casas. Además, otras 115 personas están siendo atendidas mediante la modalidad de hospitalización a domicilio (4,6%). Y, finalmente, 581 personas (23%) se encuentran ingresadas en centros hospitalarios de la Comunidad Foral; de ellas 492 en planta y 89 en UCI.

DATOS ACUMULADOS DESDE EL COMIENZO DE LA EPIDEMIA

Desde que se iniciara la epidemia, Navarra ha registrado 2972 casos positivos de COVID-19, 171 fallecimientos y 311 altas epidemiológicas.

En relación a las 171 personas fallecidas, 20 de ellas en las últimas horas, el rango de edad oscila entre 57 y 99 años, con una edad media de 82 años. Mientras un total de 311 personas se han recuperado de la infección, 17 de ellas en el último día.

En relación a las hospitalizaciones, 1.341 personas han requerido a lo largo de estas semanas algún tipo de hospitalización; de ellas, 120 han necesitado ingreso en UCI.

En relación a los casos positivos en profesionales del Sistema Sanitario Navarro (público y privado) estos alcanzan el 3,5%, es decir, 525 profesionales de un colectivo de 15.000 personas, aproximadamente.

Finalmente, en cuanto a la evolución de la epidemia por Zonas Básicas de Salud, se facilita el desglose de los datos relativos al Sistema Sanitario Público, al que faltaría incorporar los datos de los centros sanitarios privados.

232 PERSONAS CON PCR POSITIVA EN RESIDENCIAS

Fruto del incremento de test realizados durante los últimos días en centros sociosanitarios, en el día de ayer eran 232 los casos positivos en residencias de personas mayores.

Hasta el momento, son 30 las personas con PCR positiva procedentes de residencias de personas mayores las que han fallecido como consecuencia del COVID-19, es decir, un 17,5% de los 171 fallecimientos con coronavirus confirmados por prueba de laboratorio, parámetro que se sigue para remitir las estadísticas diarias al Ministerio de Sanidad. Por otra parte, otras 47 personas han fallecido con síntomas compatibles con dicha enfermedad pero sin confirmación virológica (“casos posibles”), según informan desde Derechos Sociales, departamento que está en contacto permanente con la red de residencias.

Cabe destacar que, independientemente de tener la confirmación con PCR, tanto a las personas que han dado positivo como a las que tienen síntomas compatibles con la enfermedad, se les atiende asistencialmente de idéntica forma, aplicando además las mismas medidas de prevención establecidas en el protocolo en cuanto a aislamientos etc.

Los departamentos de Salud y de Derechos Sociales mantienen una colaboración constante para reforzar el apoyo sanitario a este sector de población vulnerable, especialmente desde los centros de salud de cada localidad, ya que el abordaje desde Atención Primaria es fundamental en la gestión de esta epidemia.



LA ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS

Otro de los colectivos vulnerables sobre el que el Sistema de Salud y el Departamento está poniendo el foco, en colaboración con el tejido asociativo de la sociedad navarra, que está realizando una importante labor desde el inicio de la epidemia, son las personas con enfermedades crónicas.

La responsabilidad fundamental de la atención a los pacientes crónicos, en torno a 108.000 personas en toda Navarra, corresponde a Atención Primaria. En este sentido, se recuerda que existen elementos de apoyo para garantizar una mejor atención, menos fragmentada, con participación activa de los pacientes en la toma de decisiones de su propia enfermedad, atención más cercana a su entorno y atención proactiva, intentando detectar precozmente las descompensaciones de su enfermedad y estableciendo circuitos rápidos de atención en caso de descompensaciones.

Desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), a través de la Escuela de Pacientes, se recomienda a este colectivo continuar, en la medida de los posible, con el desarrollo de los autocuidados necesarios para manejar su enfermedad. Estos autocuidados consisten en combinar la medicación con una serie de medidas cotidianas generales que se adecuan a cada situación: alimentación saludable, hacer ejercicio físico, mantenerse sin fumar, evitar o limitar el alcohol, manejar las emociones y controlar el estrés.

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.