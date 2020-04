Sos Navarra ha gestionado más de 5.300 posibles casos de coronavirus

03/04/2020 a las 06:00

Las cifras de Sos Navarra del pasado mes de marzo dan un retrato muy aproximado de la extraordinaria realidad en la que se encuentra la sociedad desde hace algo más de tres semanas. Hasta el 9 de marzo, el 112 ya evidenciaba un incremento paulatino de llamadas que, a modo informativo, realizaban consultas sobre el coronavirus. Pero es a partir del 10 de marzo, el jueves previo al estado de alarma, cuando todo se dispara. Y de 91 casos de llamadas con síntomas que pueden deberse al coronavirus recibidas el día anterior se pasa a 338, al día siguiente a 416... así hasta los más de 5.300 que han gestionado hasta ahora, de los cuales 679 han derivado en traslado en ambulancia al hospital y el resto han llevado diversos caminos como cuarentenas en domicilio, remisiones al centro de salud o Urgencias... Desde el 25 de marzo, los posibles casos ya no superan ningún día los 200.



El director de Protección Civil, José Javier Boulandier, no ha visto nada igual a esta crisis en sus tres décadas de servicio. Y subraya que algunos días de marzo, las cifras de llamadas recibidas en Sos Navarra han alcanzado cifras históricas, como las 4.013 recibidas, entre atendidas y perdidas, el domingo 15 de marzo, el primer día del estado de alarma. “Algunos días se ha llegado a duplicar la cifra habitual, que está en unas 1.800 atendidas al día”, remarca. En total, en todo el mes de marzo, Sos Navarra recibió 87.453 llamadas recibidas (el año pasado, el mes con más llamadas atendidas fue enero, con 79.545).



Y SIN ACCIDENTES

Desde Protección Civil ya empezaron a “ponerse las pilas” desde febrero, cuando llegaban algunas consultas (una posible paciente de Bélgica y un grupo de escolares en Italia). Fue el primer servicio público en suspender sus cursos de formación y en llevar a cabo una desinfección de las instalaciones. Para evitar el colapso del 112, como ocurrió en Italia, desde el Gobierno se empezó a recomendar que se llamara al teléfono del Consejo de Servicio Sanitario (948290290) para solucionar dudas, y reservar Sos Navarra para personas con síntomas o en contacto con personas contagiadas.



Durante los primeros días, recuerdan en el 112, muchas de las llamadas eran de consulta (no solo sanitarias sino también relacionadas con las restricciones de movilidad), pero gracias a la publicitación de los distintos teléfonos y la información acerca del virus las llamadas al 112 ya bajaron de 3.000 el 17 de marzoy el 31 cayeron a niveles más habituales, a 1.950. “Pero hay que tener en cuenta que la sociedad está parada. No hay accidentes de tráfico, ni laborales...”.



El teléfono del Consejo de Servicio Sanitario se reforzó para poder responder a la demanda y de una persona fue aumentando paulatinamente hasta seis, e incluso el doble, y ya opera desde la Escuela de Seguridad. Todo ello coordinado con reuniones no presenciales, lo que ha aumentado las dificultades y supuesto “un reto enorme”, y con una realidad cambiante ante la cual ha habido que “amoldarse”, tanto en medios materiales como de personal. “Nos solidarizamos con todas las personas afectadas. Todos estamos trabajando al 250%, porque en esto vamos todos”, concluye Boulandier.



Policía Foral: mas de 11.000 llamadas y días con un aumento del 50%



En Policía Foral, el aumento de llamadas recibidas en el Centro de Coordinación y Mando (CMC) también ha sido significativo desde que se decretara el Estado de Alarma. Sobre todo, los primeros días, cuando se pasó de cifras diarias por debajo de las 300 a seis jornadas en las que las comunicaciones de ciudadanos no bajaron de las 500 al día.



Y si en Sos Navarra el grueso de las consultas eran médicas (aunque no era el teléfono habilitado para ello), los que llamaban a Policía Foral lo hacían para resolver sus dudas sobre las recién estrenadas restricciones movilidad, para saber si el movimiento que tenían pensado hacer estaba permitido o no. Otros muchos querían informar de que habían visto a alguien incumpliendo las restricciones. Lo mismo ocurrió durante el pasado fin de semana, pero en este caso de empresarios que querían resolver dudas sobre si podían abrir sin ser multados o no podían hacerlo.



Durante la primera semana, Policía Foral recibió una media diaria de 450 llamadas, frente a las 299 del año anterior en las mismas fechas, un incremento del 50%. Sin embargo, cuando se cruzan en un gráfico el número de llamadas con el de patrullas movilizadas, se observa que mientras la de llamadas es ascendente, la de recursos movilizados va a la baja. “La mayoría de las llamadas son por coronavirus y no requieren movilización de recursos, son informativas. De ahí que aunque haya más llamadas, los asuntos han bajado”, apuntan desde Policía Foral.



Esto se debe a que las incidencias ordinarias, las que habitualmente sí que conllevaban movilización de recursos, han descendido de una manera muy brusca. Por ejemplo, ha habido días con cero accidentes de tráfico, algo histórico. Así, del 14 al 28 de marzo, el cuerpo solo contabiliza 140 actuaciones urgentes (28 de emergencias como un incendio; 10 asuntos de menores; 1 de orden público; 31 de policía asistencial, como urgencias médicas y apoyo; 65 de seguridad ciudadana como violencia de género y 5 de tráfico).

