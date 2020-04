Proponen que el tercer trimestre sea de repaso y sirva para aprobar el curso

Actualizada 02/04/2020 a las 08:19

En medio del monumental caos generado por el covid-19 una señal de normalidad está llegando estos días a miles de hogares navarros. Las notas. Los centros académicos están colgando las calificaciones de sus alumnos en los portales online (EDUCA en el caso de la red pública) dando por finalizada así la segunda evaluación. La gran duda ahora es saber qué va a pasar con la tercera. Y aquí se cuentan también por miles los rumores que están llegando a las familias: “No habrá más clases este año”. “Pierden el curso”. “Después de Semana Santa abre el colegio”. “Las clases siguen en julio”. “Septiembre será para recuperar y octubre para el curso nuevo”. Y muchos más. Lo cierto es que, a día de hoy, aún no hay una decisión tomada. Pero sí que el Consejo Escolar del Estado, el órgano que agrupa a toda la comunidad educativa de España, acaba de apuntar en dos posibles salidas a esta crisis.

En un documento que aún no está cerrado, propondrá la semana que viene al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas que si los estudiantes no pueden volver a los colegios e institutos antes del comienzo de mayo, debido al confinamiento, tomen las medidas necesarias para que el último tramo del curso se dedique sólo al repaso de los contenidos fundamentales ya impartidos. La segunda propuesta es que la superación de las evaluaciones de este tercer trimestre sirvan para aprobar todo el curso y, en su caso, para titularse. Esta es la fórmula que profesores, familias, alumnos, sindicatos y expertos consideran más adecuada para finalizar el curso en los niveles no universitarios. Ya sea posible la reincorporación tardía de los alumnos a las clases presenciales o haya que continuar hasta el final con la actual enseñanza telemática.

Desde el Consejo Escolar del Estado, al que está adherido el Consejo Escolar de Navarra, señalan también que “En el improbable caso de que los estudiantes puedan incorporarse a las aulas en la segunda quincena de abril, debería mantenerse el temario previsto, continuar con la enseñanza online y, a la vuelta, prolongar las clases y las evaluaciones unos días, hasta finales de junio”.

Sin embargo, para la opción más probable, que no sea posible volver hasta mayo o junio, o que incluso las clases presenciales no se retomen hasta el próximo curso, el borrador propone que el programación educativa prevista se pare en abril. De ahí a junio, el trabajo de los alumnos “se debería centrar en el repaso y repetición de los contenidos y aprendizajes fundamentales de cada materia abordados hasta abril”. Sobre este repaso versarían las pruebas de evaluación del tercer trimestre, que serían presenciales si se puede volver a clase o se realizarían vía telemática en caso contrario.

El consejo Escolar aboga por que si el alumno supera la evaluación del tercer trimestre apruebe toda la asignatura, aunque tenga suspendida una o las dos evaluaciones anteriores.

El documento aclara que los dos mismos criterios se deben aplicar, en caso de no reanudación de las clases, a todas las asignaturas de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato. La evaluación final tendrá en consideración las de los tres trimestres y la superación de la del tercer trimestre servirá “como recuperación de las dos anteriores y, en consecuencia, permitirá la obtención del título” de ESO o de Bachillerato, según lo que se curse, y en el segundo caso habilitará para realizar la EvAU.

Qué dice el Consejo

1 Si se reabren los colegios. Continuar con el temario online y prolongar clases a finales de junio.



2 Si no reabren los colegios. Parar la programación educativa en abril y dedicar el 3er trimestre a repasar lo aprendido.



3 Tercera evaluación. Que sea de repaso y sirva para aprobar el curso aunque se haya suspendido la 1ª o/y la 2ª evaluacion.

ELA critica que no se cubren bajas y los alumnos piden prácticas de FP íntegras

El sindicato ELA denunció ayer que el departamento de Educación ha suspendido las convocatorias para las adjudicaciones de plazas y únicamente cubre las sustituciones de profesores cuando se trata de una prórroga del contrato anterior o cuando las direcciones lo consideran imprescindible.

“Es obvio que las necesidades de sustitución actuales son cada vez más acuciantes porque a las necesidades habituales se han añadido otras, como la del profesorado que han tenido que pedir permiso para cumplir con sus “deberes inexcusables” como consecuencia del cierre de centros educativos y de personas mayores, y las propias bajas que también sufre el personal docente fruto de la pandemia.

Por otro lado, el Sindicato de Estudiantes pidió ayer que los alumnos de FP que quieran realizar sus prácticas íntegras puedan hacerlo durante los meses de verano o septiembre, “con todas las horas que sean necesarias y sin volver a pagar las tasas”. Cabe recordar que Educación acaba de proponer limitar las prácticas en empresa a 220 horas de las 340 actuales.

Exámenes de recuperación: septiembre y no en junio-julio

El escrito provisional del Consejo Escolar del Estado, pendiente aún de su aprobación definitiva el 7 de abril, realiza también otras dos propuestas. La primera, que los exámenes de recuperación para quienes les hayan quedado materias suspensas se celebren en septiembre, y no en junio o julio como ocurre desde hace dos cursos en muchas autonomías, entre ellas, Navarra. El objetivo sería “aprovechar al máximo el tiempo de actividad lectiva en el mes de junio, sea esta a distancia o presencial”. La segunda propuesta que elevará al Ministerio de Educación es que, en caso de ser posible el retorno a las aulas, no se prolonguen las clases o las evaluaciones hasta julio. El órgano asesor entiende que “hay que tener en consideración que los profesores, alumnos y familias están haciendo un esfuerzo para seguir el curso con la formación en línea”, que “no están de vacaciones”, y que “la carga psicológica que han tenido que soportar también exige un tiempo normal de descanso”.