Salud recalca que los ingresos en la UCI de Navarra son decididos por los profesionales

Actualizada 26/03/2020 a las 14:02

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha recalcado este jueves que "los ingresos en la UCI son decididos por los profesionales, quienes valoran y personalizan la situación de los enfermos", negando así que su departamento haya dado una orden para que no se ingrese a los mayores de 79 años infectados por coronavirus en la UCI. Ademas, la consejera ha señalado que "a día de hoy, tenemos capacidad en las UCI de Navarra".

El vicepresidente Javier Remírez, ha insistido en dar el apoyo del Gobierno de Navarra a los profesionales sanitarios.

Tal y como recoge Diario de Navarra, Santos Induráin aseguraba este miércoles que “son los profesionales quienes realizan la valoración de los pacientes y el beneficio que tendría para ellos de un ingreso en la UCI. No me consta que haya restricción para los mayores de 79 años, el ingreso se hace por la valoración profesional, que es la forma habitual de actuar”. Así respondió la consejera de Salud a una pregunta de Diario de Navarra sobre la posibilidad de que exista un criterio para no ingresar a los más mayores en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Según explicó la directora gerente del Instituto de Salud Pública, Marian Nuin, el mayor porcentaje de hospitalizaciones se está dando en el grupo de 70 a 79 años. También el mayor número de fallecimientos se está produciendo en la franja de edad por encima de los ochenta años.

Sin embargo, como se puede apreciar en el cuarto de los gráficos de esta información, a día de hoy los ingresados en las UCIs pertenecen en su práctica totalidad a la franja de edad comprendida entre los 70-79 años, seguidos por los de 60-69.

