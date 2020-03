24/03/2020 a las 06:00

Hay empresas que llevan dentro de su ADN el afán solidario. Más que las empresas, sus trabajadores, sus personas. Independientemente de lo que digan sus normas de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) y de los principios que tengan colgados en sus webs corporativas o en las paredes de sus instalaciones. Hay quien mira a su alrededor y actúa. Es el caso de la plantilla de la navarra Tutti Pasta, una empresa de alimentación, de las que no pueden parar porque su producción es esencial para el suministro de la cadena que llega hasta la población. Para su actividad, como toda industria agroalimentaria, Tutti Pasta utiliza mascarillas, batas y buzos desechables. Un material que, al no ocupar mucho espacio y no tener problemas de caducidad, compran en cantidades grandes, según explicó el director general de la empresa, Daniel Palacio Ochoa. Por eso, alguien de la plantilla pensó que no ocurría nada por reducir el stock de este material para donarlo al Complejo Hospitalario de Navarra. No solo no ocurría nada, sino que se podía atender así la necesidad sanitaria provocada por el coronavirus.

Dicho y hecho. Lo planteó a la dirección general y se aceptó. “Buena iniciativa. Habría que hablar con el hospital para coordinar la entrega. Gracias”. Esta fue la respuesta vía correo electrónico a la propuesta.

Así fue cómo desde Tutti Pasta, desde el polígono Comarca 2 en Esquíroz, salieron el pasado miércoles 800 buzos blancos, 350 batas verdes y 7.000 mascarillas en dirección al Complejo Hospitalario de Navarra. Los dos trabajadores que entregaron el material en el centro fueron recibidos entre aplausos casi, casi como héroes, y ellos, aunque no se sintieran como tales, se llevaron a sus casas la emoción que produce dar sin esperar nada a cambio.

“Para mí es un gran gesto que la gente esté sensibilizada y que se ponga en los zapatos del otro. Después han llamado otros centros sanitarios para pedirnos material. Habrá que estudiarlo. Esta situación está mostrando muchos gestos solidarios”, explicó Palacio.

Tutti Pasta, constituida en 1987, produce platos preparados ultracongelados de V gama que van destinados al sector de hostelería y al comercio de alimentación. Con 75 personas en plantilla y 11 millones de euros de facturación, esta empresa está recibiendo un aumento de la demanda de las tiendas de alimentación, porque es un producto fácil de almacenar y conservar. Hay clientes que han aumentado su demanda hasta un 30%.

Por eso, Tutti Pasta a partir de esta semana va a incorporar el tercer turno, el nocturno, a su actividad, que ya ha funcionado en otros momentos cuando ha sido necesario, como el año pasado. “Esta vez lo haremos tanto para atender el aumento de la demanda como para reducir el número de trabajadores por turno como medida preventiva sanitaria”, añadió el directivo.

Pero este comportamiento del sector de la alimentación convive al mismo tiempo con “un parón total” de la demanda en hostelería que supone, normalmente, el 50% de la facturación para esta empresa. Por lo que a pesar de este aumento de la producción temporal, la empresa prevé “un segundo trimestre, incluso, un tercero, bastante duro”, añadió Palacio. “Ahora tenemos la obligación moral de aumentar la cadena alimentaria, pero prevemos fuertes descensos después y habrá que ver cómo nos adaptamos”, puntualizó el directivo.