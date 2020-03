Navarra comienza a recibir nuevo material de protección contra el coronavirus

Actualizada 22/03/2020 a las 16:30

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, cuyas reservas de material han sido gestionadas en los últimos días "con criterios de priorización y racionalidad", ha comenzado ya a recibir nuevos materiales de protección contra el coronavirus, mediante el contacto con el Ministerio de Sanidad, y continúa con las diversas gestiones de reaprovisionamiento planificadas con antelación.



El Ejecutivo foral ha reconocido que "al igual que otras autonomías está pasando por un momento complejo" debido a una "escasez general de material a nivel estatal e internacional" y ha apostado por "un uso racional y profesional de estos equipos de protección individual en su sistema sanitario".



"Estos son materiales claves en la gestión de una epidemia que esta semana entra en una fase relevante tanto en el ámbito asistencial como en medidas de detección y prevención", ha resaltado en un comunicado.



En este sentido, el Departamento de Salud ha agradecido las diferentes iniciativas provenientes del ámbito empresarial, sindical, social, local e institucional para poner a disposición de la Administración diferentes cantidades de materiales de protección y otros recursos (vehículos, posibles espacios con camas, locales...) complementarios, "que pueden servir de refuerzos ante nuevas situaciones en caso de que sean necesarios".



El Gobierno de Navarra también ha articulado, por una orden foral de la consejera de Salud, la gestión del stock de la Comunidad foral en beneficio de criterios generales de salud pública. Así, se pide a las personas físicas o jurídicas que fabriquen, importen, comercialicen o tengan existencias de material sanitario de protección (mascarillas, guantes, gafas, etc..), que los inventaríen, los guarden y los custodien por si fueran requeridas por el Departamento, con el objeto de "priorizar el interés general y la salud pública".



Ante nuevos ofrecimientos de material, el Departamento de Salud ha establecido un canal único para recibir donaciones, lo que "facilitará la gestión y correcta distribución de las mismas". Para ello, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra canalizará la entrega de materiales a través de la sede de Salud Laboral, ubicada en el Polígono de Landaben, calles E y F, de Pamplona.



Este servicio, que recogerá material de protección como mascarillas autofiltrantes FP2 o FP3, gafas, guantes y mascarillas quirúrgicas, estará disponible desde este lunes, 23 de marzo, a las 8 horas. La ciudadanía, empresas, sindicatos, etc. pueden, además, consultar cualquier duda en relación a las aportaciones de material a través del teléfono 848 42 34 40.



El Gobierno de Navarra ha recibido también numerosos ofrecimientos de diferentes iniciativas de producción y confección de material a través de grupos de diseñadores, ingenieros o particulares.



Con el objetivo de dar respuesta y coordinar todas estas iniciativas, el Gobierno tiene habilitada una web específica (www.navarramasvoluntaria.es) en la que la ciudadanía, ayuntamientos, empresas o grupos de voluntariado pueden inscribirse y ofrecer su colaboración e iniciativas. Tras un breve proceso de registro y publicación de las mismas, el Gobierno de Navarra gestionará los diferentes ofrecimientos a través del departamento correspondiente, en contacto directo con quien las desarrolla, siempre siguiendo las indicaciones y protocolos generales y específicos de Salud Pública.



El Ejecutivo foral ha recordado además que en la misma plataforma pueden inscribirse diferentes iniciativas de voluntariado dirigidas a complementar la atención pública a la población vulnerable, serán empleadas en el caso de que sean necesarias.



NORMA PARA GARANTIZAR RESERVAS DE MATERIAL SANITARIO



El Departamento de Salud ha completado este abanico de gestiones para ordenar y garantizar el abastecimiento de recursos materiales con la tramitación de una orden foral que busca "contar con una foto de la disponibilidad de diferentes materiales y poder ejercer acciones sobre ese stock en caso de ser necesario en nuevos escenarios".



Por ello, se establece "la obligación de las personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras ubicadas en el territorio de la Comunidad foral, que tengan como actividad la fabricación y/o importación, y/o comercialización y tenencia de mascarillas quirúrgicas, de tipo II y IIR, mascarillas de protección FFP2 y mascarilla de protección FFP3, así como las que tengan capacidad de desarrollo de alguno de esos productos, de comunicar al Departamento de Salud, en el plazo de 72 horas, a través del teléfono 848 42 10 55 y del correo electrónico Covid19GE@navarra.es, el número de mascarillas que tienen en stock, la clase, su coste de adquisición y/o producción, y el beneficio industrial previsto en su comercialización".



Se pretende así, por una razón sanitaria de interés general, que estas entidades jurídicas o personas físicas no comercialicen o transmitan dichos productos "que deben inventariar, guardar y poner a disposición del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, si este lo demandara".

Así, se insta a conservarlos y custodiarlos en sus instalaciones y hacerlos llegar al Departamento de Salud en el supuesto de que fuesen requeridas para ello, "pensando que pueden ser materiales claves desde una óptica general de gestión de una alerta de Salud Pública para ser utilizadas, con criterios de proporcionalidad y respeto de las personas afectadas", en el sistema sanitario, a la vez que se articularán también posibles compensaciones económicas, si se requiriese su utilización "para la protección de la salud de los colectivos destinatarios".

