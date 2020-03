Navarra registró el pasado año 3,8 rupturas matrimoniales al día

Actualizada 11/03/2020 a las 10:51

Navarra registró el pasado año una media de 3,89 rupturas matrimoniales al día, una cifra similar a la del año 2018, que se situó en 3,87.



El pasado año se interpusieron 1.422 demandas de disolución matrimonial, por nulidad, separación o divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas, seis más que las registradas un año antes, cuando se contabilizaron 1.416, según los datos publicados este miércoles por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.



El mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes (dato que se obtiene al poner en relación el número de demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2019) se ha dado en la Comunidad Valenciana, con un total de 26,7.



Le siguen las Islas Baleares, con 26,5; Canarias, 25,7; Andalucía, 2,3; Cataluña, 24; Asturias, 23,7 y Murcia, 23,6. Todos estos territorios superan la media nacional, que es de 23,3 demandas de disolución por cada 10.000 habitantes, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en un comunicado.



Por el contrario, las cuotas más bajas se han dado en Castilla y León, con 18,4; País Vasco, 19,7 y Extremadura, 20,8. La Comunidad foral tiene una tasa de 21,7 demandas de disolución por cada 10.000 habitantes.



En 2019, los juzgados navarros registraron 49 demandas de separación consensuadas (61 en 2018) y 26 no consensuadas, cuatro más que el año anterior (22). Respecto a los procesos de divorcio, en 2019 se instaron 860 de mutuo acuerdo, en 2018 fueron 831, es decir, un aumento del 3,5%.



Asimismo, durante el pasado año se interpusieron 485 demandas de divorcio no consensuadas, frente a las 501 de 2018, esto es, una reducción del 3,2%.



En cuanto a las demandas de nulidad matrimonial, a lo largo de 2019 se presentaron dos frente a una sola en 2018.



Por otro lado, en 2019 se iniciaron en Navarra 153 procedimientos de modificación de medidas consensuadas (170 en 2018) y 396 contenciosas (386 en el año anterior).



Por último, en los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales se presentaron 299 demandas de mutuo acuerdo (279 en 2018) y 468 no consensuadas (370 un año antes).