Coronavirus en Navarra: La distribución garantiza la provisión de alimentos en los supermercados navarros

Actualizada 10/03/2020 a las 21:26

Los responsables de las distintas grandes cadenas de distribución del país están llamando a la tranquilidad a los ciudadanos con mensajes en los que garantizan que no faltarán en los lineales alimentos ni artículos de higiene personal y droguería. El presidente de Mercadona, Juan Roig, pidió este martes 10 d emarzo a los consumidores “racionalizar el miedo ante la propagación del coronavirus para no agravar la situación” y aseguró que “hay suficiente surtido” en sus tiendas pese a la “reacción impulsiva” de los consumidores, sobre todo en Madrid yVitoria tras el cierre de colegios y universidades.



En Navarra, a pesar de que no se han adoptado medidas drásticas, como el cierre de centros educativos, hubo comercios de alimentación que registraron las denominadas ‘compras de búnker’ realizadas por consumidores que llenaban dos y tres carros. Este comportamiento inusual provocó que hacia el mediodía ya faltaran en los lineales productos como carne fresca, verduras, papel higiénico, gel de manos, alcoholes, lejías, conservas, sopas en brick, embutidos, leche, yogures, arroz, pasta y galletas, entre otros artículos.

