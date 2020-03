Gimeno dice que trabaja sobre ratios y un mapa de educación inclusiva

Actualizada 05/03/2020 a las 12:02

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha afirmado este jueves en el pleno del Parlamento que su departamento trabaja ya sobre ratios de alumnado por aula y en la elaboración de un mapa de educación inclusiva.

Gimeno ha asegurado, en respuesta a una interpelación de I-E, que este Gobierno "va a basar" la política educativa en "una escuela publica de calidad para la igualdad de oportunidades".

Para eso cuenta con normativa que prohíbe la discriminación y defiende la igualdad en el acceso, aunque ha recordado el derecho vigente a la reserva de plazas en periodo ordinario por determinadas necesidades.



Gimeno ha añadido en toco caso que una comisión trabaja sobre ratios y recursos de centros y sobre estructuras de zonas, una vez que se ha incrementado la concentración de alumnado desfavorecido en los centros públicos hasta una tasa "ya alarmante".



Para eso ha dicho que se determinarán tasas de influencia "con factores correctores" y se elaborará un mapa de educación inclusiva que servirá para trabajar sobre la admisión y los recursos.



Se preparará también un plan director de infraestructuras que "discriminará en positivo a los centros con necesidades específicas", al tiempo que fijará criterios por ejemplo sobre matrícula a corto y medio plazo.



En cuanto a los conciertos, el consejero ha aludido a la futura normativa pero también a una convención de la UNESCO que establece que "la educación diferenciada no podrá ser discriminada a la hora de establecer conciertos".



Por su parte la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha afirmado que la organización escolar tiene que ver con cuestiones organizativas, de personal y materiales, "fundamental porque determina el modelo de escuela" y por tanto contribuye al modelo social.



Y en Navarra, a su juicio, el acuerdo programático de legislatura al respecto "está claro", una escuela pública de calidad como eje vertebrador del sistema con capacidad para atender la demanda en cada barrio.



Sin embargo no es así, ha criticado, y ha señalado que después de años de una gestión "desastrosa" porque alguien "decidió favorecer" determinados intereses se ha llegado a ordenar el sistema con una única zona para Pamplona y Comarca.



De Simón se ha preguntado también "si la titularidad de los centros tiene que ver o no" con el desdoble de aulas y ha cuestionado los criterios que se siguen para priorizar las obras en infraestructuras escolares.



Por Navarra Suma, Pedro González ha indicado que este es un debate sobre dos modelos educativos, "uno pionero para atender a las necesidades de todos" construido durante 30 años y otro que "quiere parte de la izquierda y el nacionalismo para tomar el control" por encima de las familias y decidir "dónde y en qué lengua", por lo que ha pedido al Gobierno "criterios claros y transparentes".



Jorge Aguirre, del PSN, ha valorado "los avances que este Gobierno está llevando acabo" con base en el acuerdo programático para una "educación pública, plural y de excelencia" para toda la ciudadanía.



La portavoz de Geroa Bai, María Solana, ha subrayado que el consejero "una vez más no ha dicho nada" porque "se está haciendo, todavía no se ha hecho, luego no se ha aplicado", y le ha recordado además que el Ejecutivo presentó unos presupuestos "recortados" en materia de infraestructuras escolares, por lo que ha dudado que se esté cumpliendo con lo pactado.



Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha considerado que el Gobierno debe mostrar su modelo con claridad porque "según cómo se planifique la educación se fomentará un tipo de sociedad y de persona", y ha pedido transparencia en la gestión y atención a la escuela publica, a las infraestructuras, a la escuela rural y a la diversidad, también lingüística.



Para cerrar el debate la portavoz de Podemos, Aihoa Aznárez, ha destacado que la libertad de las familias debe servir para abandonar el PAI o elegir el modelo D, y ha abogado por hacer un seguimiento del acuerdo programático.