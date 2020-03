03/03/2020 a las 06:00

El Gobierno de Navarra activó el lunes por la tarde un dispositivo de vialidad invernal de 22 quitanieves ante el mayor riesgo de precipitaciones en forma de nieve, al bajar la cota de forma generalizada a 700 metros, aunque el riesgo de acumulación en las calzadas solo se presenta a partir de los 1.000 metros. El riesgo, explica el Gobierno foral, se mantendrá hasta el mediodía de este martes.



Según el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate, en la zona norte y áreas próximas se esperan este martes precipitaciones débiles o moderadas. En el resto, durante la mañana y las horas centrales, se esperan precipitaciones, siendo menos probables y más intermitentes a lo largo de la tarde noche y en el extremo sur y sureste. La cota de nieve, de madrugada rondará de media los 800/600 metros, pero subirá rápido con el avance del día y quedará por la tarde en los 2.000/2.200 metros, pudiendo bajar al final a unos 1.900/1.500 metros. Las temperaturas mínimas se moverán entre -1º/+4º y las máximas oscilando entre 7º/12º. El viento soplará variable flojo, aunque en zonas montaña y del norte de la comunidad se esperan rachas fuertes o localmente muy fuertes, detalla Pérez de Eulate.



El Gobierno de Navarra explica que el dispositivo de máquinas quitanieves movilizado se distribuye en los valles pirenaicos, en la zona de Pagozelai en la Autovía de Leitzaran, N-121-A en Belate y N-121-B Baztan y en el ascenso a Urbasa. Asimismo, recuerda que puede obtenerse información del estado de las carreteras en la web www.carreteras.navarra.es. o en el teléfono 848423500.



En Belagua, el lunes por la tarde ya habían caído cinco centímetros de nieve y comenzaba a cuajar en Roncal. Entre las recomendaciones, el Gobierno foral conseja evitar los viajes innecesarios y, en caso de tener que hacerlo, procurar no viajar sólo, a ser posible utilizando el servicio público. También se recomienda evitar conducir de noche, cuando los peligros de la vía son más difíciles de detectar, como por ejemplo las placas de hielo y sise mantiene el coche en marcha con la calefacción puesta, renovar el aire con una ventanilla entreabierta para evitar posibles intoxicaciones. Por último, aconsejan llevar un teléfono móvil para informarse y ser localizado en caso de inmovilización. Aunque no tenga cobertura la conexión con el 112 siempre es posible, recuerdan.



Durante la madrugada del domingo al lunes, el protagonista fue el fuerte viento, que causó pequeñas incidencias por toda Navarra como caídas de chapas y ramas a la vía pública, si bien no fue necesario cortar ninguna vía. Las rachas máximas durante la noche fueron: Monreal (107 km/h), Cáseda (107), Larraga (105), Tudela (91), Olite (89), Tafalla (80) y Noáin (78). En el campo de San Francisco de Tafalla, el viento derribó unas chapas de las torres de los focos de las instalaciones.