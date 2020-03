Salud ha estudiado ya a 46 contactos de la paciente afectada por coronavirus

Actualizada 02/03/2020 a las 10:44

El departamento de Salud ha estudiado ya a 46 contactos de la primera persona afectada por coronavirus en Navarra. Únicamente uno de ellos, que reside en Alava, ha dado positivo a la enfermedad. El resto han sido negativos

La paciente se encuentra estable dentro de la gravedad, según informó el director de Salud,Carlos Artundo. La afectada ha dado positivo a cuatro patógenos, entre ellos coronavirus y gripe B y tiene neumonía.

La paciente continúa ingresada en la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra "estable dentro de la gravedad", en la que ha influido que tiene varios patógenos, incluídos el del COVID-19 y el de la gripe B.

Así lo han señalado a los periodistas Artundo y el jefe de la Sección de Enfermedades Transmisibles y Vacunaciones, Aurelio Barricarte, quienes han recordado el seguimiento en Navarra de los protocolos con determinados pacientes y síntomas que han llevado a estudiar hasta ahora a 46 pacientes por sospecha de coronavirus, con dos casos positivos.

Se trata de la mujer de 39 años ingresada en la UCI y de un hombre, que se incluye entre sus contactos y que reside en Álava (su seguimiento lo está haciendo Osakidetza), quienes regresaron este viernes de un viaje a Bélgica.

Desde ese mismo día está ingresada en el Complejo Hospitalario de Navarra la mujer, cuyas circunstancias de la infección están aún en estudio, y que "dio positivo a varios patógenos", en concreto a cuatro, "aparte del coronavirus y la gripe B".

Esta combinación, dado que la mujer no tenía patologías previas, puede ser la causa de su gravedad, ha indicado Barricarte, quien ha señalado que el CHN se están realizando "continuamente" pruebas de coronavirus a los pacientes que se ajustan a los criterios del protocolo, como son personas con síntomas sospechosos, llegadas de viaje de zonas de riesgo, y pacientes con neumonía grave que están hospitalizadas.

Al respecto, Artundo ha valorado que el sistema navarro y sus profesionales "están respondiendo", con resultados rápidos y equipos implicados en la investigación, lo que redunda en su mensaje de "poner las cosas en su justa medida" en cuanto a esta epidemia.

"No se trata de frivolizar ni decir que aquí no pasa nada: Es una epidemia que lógicamente nos preocupa y nos ocupa, pero no más allá. Está funcionando todo como debe funcionar, tenemos un sistema sanitario y unos profesionales como se está demostrando en estos días a la altura de lo que se merece nuestra comunidad, y debemos estar con la tranquilidad de que los expertos y las autoridades sanitarias son las que tienen que decir e informar".

Por ello, ha recomendado "intentar rebajar un poco el nivel de ansiedad y tensión", hacer caso omiso a mensajes alarmistas e incluso bulos que circulan por las redes sociales, y atender a la información "transparente y veraz" del departamento de Salud, que pide "tranquilidad".

"Esto es serio y así lo estamos tratando y así lo debemos gestionar, pero sin exagerar", ha incidido Artundo.

