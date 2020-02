Demandan prisión preventiva para el presunto autor de una agresión sexual

Actualizada 28/02/2020 a las 08:25

Alrededor de 250 personas se concentraron este jueves en Tudela para mostrar su repulsa por la puesta en libertad del presunto autor de la agresión sexual denunciada en la ciudad el pasado mes de enero. Como se recordará, el hombre, de nacionalidad argelina y de 37 años, fue recientemente detenido por la Policía Foral, quedando posteriormente en libertad provisional con la obligación de comparecer en el Juzgado de Guardia de la capital ribera los días 1 y 15 de cada mes. Además, según la Policía Foral, también estaría involucrado en un robo con violencia a otra mujer cometido en Tudela en diciembre.



La concentración, que tuvo lugar en la plaza de los Fueros, fue convocada desde la Coordinadora Feminista de Tudela, quien no sólo mostró su rechazo a la puesta en libertad del agresor “sino al hecho de que una de estas dos agresiones sexistas se siga considerando robo con violencia”. Añadieron que “frente a estos hechos, las instituciones no solo ponen en libertad al agresor sino que, además, le niegan las medidas de seguridad a las dos agredidas”. “Este es el tipo de sociedad que están creando, una en la que las mujeres somos las responsables de lo que nos pasa, y en la que la única solución que tenemos para no ser violadas es quedarnos en casa, mientras los agresores caminan libremente por la calle”, indicaron desde esta coordinadora en una nota, en la que exigieron “la prisión preventiva para el agresor y las medidas de seguridad pertinentes para las agredidas y para todas las mujeres de Tudela”.